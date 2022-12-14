В США предложили запретить приложение TikTok

Один из авторов законопроекта, сенатор-республиканец Марко Рубио, указал, что согласно китайскому законодательству материнская компания соцсети ByteDance должна предоставлять данные Компартии Китая

Сенатор-республиканец Марко Рубио (Фото: Anna Rose Layden / Pool via CNP / Global Look Press)

Сенатор-республиканец Марко Рубио представил законопроект о запрете приложения китайского сервиса коротких видео TikTok. Авторы опасаются, что соцсеть может использоваться для слежки за американцами. Об этом сообщается на сайте сенатора.

Проект закона направлен против приложений любых социальных сетей, подконтрольных Китаю и России или находящихся под их влиянием. Согласно китайскому законодательству, как указывает Рубио, материнская компания TikTok, ByteDance, должна предоставлять данные Коммунистической партии Китая.

«Федеральное правительство еще не предприняло ни одного существенного действия для защиты американских пользователей от угрозы TikTok. Речь идет не о креативных видеороликах, а о приложении, которое ежедневно собирает данные о десятках миллионов американских детей и взрослых. Мы знаем, что оно используется для манипулирования новостями и влияния на выборы. Мы знаем, что это ответ Китайской Народной Республики», — утверждает сенатор.

В палате представителей инициативу поддержали республиканец Майк Галлахер и демократ Раджа Кришнамурти.

В 2020 году Дональд Трамп, который тогда занимал пост президента США, уже пытался запретить скачивать приложения TikTok и WeChat. Он утверждал, что TikTok передает конфиденциальные данные американцев Китаю, чем угрожает национальной безопасности страны. Приложения должны были удалить из App Store и Google Play на территории США. TikTok мог избежать полной блокировки в стране в случае продажи американского бизнеса.

Однако позднее власти по итогам президентских выборов в ноябре, которые выиграл Джо Байден, отложили введение ограничений на работу TikTok в стране.