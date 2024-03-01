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Военная операция на Украине ,  
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Песков назвал устаревшим опубликованный WSJ проект мира с Украиной

Песков: опубликованный WSJ проект мирных соглашений с Украиной устарел
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Песков назвал устаревшим опубликованный WSJ вариант соглашения между Россией и Украиной. Пресс-секретарь президента отметил, что с 2022 года ситуация изменилась
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В марте 2022 года были одни условия завершения конфликта на Украине, а сегодня другие и другой юридический статус территорий, которые стали российскими регионами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на публикацию The Wall Street Journal (WSJ) об условиях мирного российско-украинского соглашения в апреле 2022 года. Они подразумевали, что Крым остался бы за Россией, а статус ДНР и ЛНР был бы определен в ходе личных переговоров. При этом Херсонская и Запорожская области не упоминались.

«Это записано в Конституции. В целом да, действительно, был согласованный текст. Но мы не хотели бы его публиковать. Переговорный процесс был прекращен по решению украинской стороны по команде, полученной из Великобритании», — сказал Песков.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам проведенных там референдумов осенью 2022 года.

Ранее WSJ рассказала о безуспешных мирных переговорах со ссылкой на так и не обнародованный полный 17-страничный документ от 15 апреля 2022 года. Издание передает, что участники переговоров согласились, чтобы Крым де-факто остался под контролем России, а Украина стала «постоянно нейтральным государством, которое не участвует в военных блоках» и которому запрещено восстанавливать свои вооруженные силы при поддержке Запада.

Статус ДНР и ЛНР не был включен в проект, вопрос оставили на усмотрение президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, которые могли бы решить его на личной встрече, пишет WSJ.

В проекте договора говорится, что Украине разрешается добиваться членства в ЕС, но запрещается вступать в военные альянсы, такие как НАТО. Кроме того, на ее территории запрещается нахождение иностранного оружия, а вооруженные силы страны необходимо сократить до определенного размера.

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Выполнение договора, по информации издания, должно было гарантироваться иностранными державами, включая США, Великобританию, Китай, Францию и Россию. На эти страны была бы возложена ответственность за защиту нейтралитета Украины в случае нарушения договора. Но пока договор оставался бы в силе, гаранты были бы обязаны «расторгать международные договоры и соглашения, не совместимые с постоянным нейтралитетом Украины», включая любые обещания двусторонней военной помощи. Международные гарантии безопасности при этом не распространялись бы на Крым и Севастополь.

Российско-украинские переговоры стартовали вскоре после начала конфликта в феврале 2022 года. Уже в марте стороны провели несколько раундов в Белоруссии и несколько по видеосвязи. В конце марта 2022-го делегации двух стран встретились в Стамбуле. Помощник президента России Владимир Мединский, который тогда возглавлял российскую делегацию, сказал, что Киев предложил нейтральный статус Украины в обмен на гарантии безопасности, но в мае обе стороны заявили, что переговоры заморожены.

В июне 2023 года Путин рассказал, что после отвода российских войск из Киевской и Черниговской областей Украина отказалась от договора и «выкинула на свалку истории» соглашения. Москва не отказывалась от мирных переговоров, это сделал Киев, подчеркнул тогда президент. О том, что российские военные «кардинально сократят военную активность на киевском и черниговском направлениях», Минобороны сообщило в конце марта 2022 года.

28 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна готова вновь предоставить площадку для российско-украинских мирных переговоров.

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Дмитрий Песков Украина
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