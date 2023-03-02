Россия приостановила безвизовые поездки дипломатов из Венгрии

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Правительство России приостановило действие российско-венгерского соглашения о безвизовых поездках граждан Венгрии по дипломатическим и служебным паспортам. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Такое решение принято «до устранения Венгрией допущенных ею нарушений обязательств по указанному соглашению или до прекращения его действия», следует из документа. Российский МИД направит венгерской стороне уведомление о принятом решении.

Соглашение между правительством двух стран о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам было подписано в Москве 14 июня 2001 года. Оно, в частности, предусматривало, что граждане России и Венгрии, у которых есть дипломатические или служебные паспорта, имеют право въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться на территории другого государства без виз в течение 90 дней с момента их въезда. В документе говорилось, что стороны могут частично или полностью приостановить действие документа «в интересах обеспечения государственной безопасности, охраны общественного порядка или по санитарно-гигиеническим причинам».

В конце февраля власти Евросоюза обязали российских дипломатов получать визы, сообщал замглавы МИД России Евгений Иванов. В частности, теперь вводится выдача виз по дипломатическим паспортам.