Посол ЛНР Мирошник: союзные силы вошли в Артемовск, в городе идут бои

Посол ЛНР сообщил о боях на улицах Артемовска

По словам Родиона Мирошника, в городе ведутся бои. Ранее в Минобороны России сообщали о наступлении в районах Соледара, Артемовска и Авдеевки и отступлении оттуда ВСУ

Союзные силы вошли в Артемовск (Бахмут) в в Донецкой области, сообщил посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник в Telegram.

«ЧВК «Вагнер» и союзные силы зашли в Артемовск. Бои идут на улицах города», — написал Мирошник.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

4 августа в российском Минобороны сообщили, что российские войска вместе с силами ДНР и ЛНР вели наступление в районах Соледара, Артемовска и Авдеевки в ДНР, в ходе которого расположенные там силы трех мотопехотных бригад Вооруженных сил Украины понесли «большие потери», утратили боеспособность и отступили.

Позднее заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что украинские военные вынуждены оставить занимаемые позиции в районе Авдеевки и покинуть шахту «Бутовка». По словам Громова, украинские войска ушли из села Семигорье, об «освобождении» которого 2 августа сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу, и перешли к обороне на восточных окраинах села Кодема в Бахмутском районе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за превосходства российской армии в артиллерии украинские войска оказались в сложном положении в Донбассе, особенно в районе Авдеевки и поселка Пески. Позднее представители ДНР сообщили, что контролируют 70% поселка.

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В начале июля Шойгу рапортовал президенту Владимиру Путину о переходе под контроль российских и союзных войск территории ЛНР.