Посол ЛНР сообщил о боях на улицах Артемовска
Союзные силы вошли в Артемовск (Бахмут) в в Донецкой области, сообщил посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник в Telegram.
«ЧВК «Вагнер» и союзные силы зашли в Артемовск. Бои идут на улицах города», — написал Мирошник.
4 августа в российском Минобороны сообщили, что российские войска вместе с силами ДНР и ЛНР вели наступление в районах Соледара, Артемовска и Авдеевки в ДНР, в ходе которого расположенные там силы трех мотопехотных бригад Вооруженных сил Украины понесли «большие потери», утратили боеспособность и отступили.
Позднее заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что украинские военные вынуждены оставить занимаемые позиции в районе Авдеевки и покинуть шахту «Бутовка». По словам Громова, украинские войска ушли из села Семигорье, об «освобождении» которого 2 августа сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу, и перешли к обороне на восточных окраинах села Кодема в Бахмутском районе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за превосходства российской армии в артиллерии украинские войска оказались в сложном положении в Донбассе, особенно в районе Авдеевки и поселка Пески. Позднее представители ДНР сообщили, что контролируют 70% поселка.
В начале июля Шойгу рапортовал президенту Владимиру Путину о переходе под контроль российских и союзных войск территории ЛНР.