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FT узнала о просьбе к главкому ВСУ снизить публичность из-за Зеленского

FT: главкома ВСУ Залужного попросили снизить публичность из-за роста его популярности

Главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного попросили снизить его активность в публичной среде на фоне роста его популярности, чтобы избежать конкуренции с президентом страны Владимиром Зеленским, сообщает Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По данным издания, в последнее время распространяется информация о напряженности в отношениях Зеленского и Залужного из-за роста доверия среди населения к последнему. При этом, пишет газета, оба настаивают на том, что это дезинформация, распространяемая российской стороной с целью создать напряженность внутри украинского руководства.

Залужный стал главнокомандующим ВСУ в июне прошлого года, до этого он два года был командующим войсками оперативного командования «Север». Он окончил Национальную академию обороны Украины, а в августе 2017 года получил звание генерал-майора, попав в число лучших офицеров вооруженных сил страны.

The Time отмечала, что в отличие от Зеленского, который скептически относился к сообщениям разведки о намерении России ввести войска в страну, Залужный принадлежал к офицерам, считавшим, что начало боевых действий — это вопрос времени.

В середине августа появились сообщения о том, что Зеленский может назначить Залужного министром обороны, отстранив от командования ВСУ. Народный депутат, секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко 15 августа в интервью «Радио Новое Время» заявил, что может идти подготовка к смене главкома ВСУ, подчеркнув, что информация не подтверждена. По словам Костенко, у Залужного были «какие-то недоразумения» с офисом президента. Украинское издание Telegraf писало, что сам Залужный «не очень рад» такой перспективе. 

Позднее Зеленский опроверг эти данные. На просьбу оценить работу Залужного президент сказал: «Оценка самая главная — мы держимся. Значит, оценка высокая».

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В начале ноября страницу главкома ВСУ в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) взломали, поставив на аватар картинку с президентом России Владимиром Путиным верхом на медведе. Предположительно, это сделал пророссийский хакер под псевдонимом Джокер, который до этого заявил о взломе системы управления войсками США DELTA. 

Теги
Валерий Залужный Владимир Зеленский популярность главнокомандующий ВСУ
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