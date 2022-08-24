Зеленский опроверг планы переводить главкома ВСУ на другую должность
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается переводить главнокомандующего Вооруженными силами страны генерала Валерия Залужного на другую должность. Об этом глава государства сказал на пресс-конференции по итогам саммита «Крымской платформы», его слова приводит УНИАН.
«Не планирую переводить никуда главнокомандующего Залужного. Работаем мы одной командой. Очень важно, что работают командующие в разных направлениях. Вы все эти фамилии знаете. Это и Залужный, и [командующий оперативным командованием «Юг» Андрей] Ковальчук, [командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр] Сырский», — сообщил Зеленский.
Отвечая на просьбу журналистов оценить работу Залужного, украинский президент отметил: «Оценка самая главная — мы держимся. Значит, оценка высокая».
Зеленский назначил Залужного главкомом ВСУ в июле 2021 года. Он сменил Руслана Хомчака. В начале марта главком получил звание генерала. В мае президент учредил награду «Крест боевых заслуг», первым кавалером стал Залужный.
О том, что Залужного могут перевести на должность министра обороны (сейчас ее занимает Алексей Резников), в середине августа писало украинское издание Telegraf со ссылкой на источники. Место главкома ВСУ, по словам собеседников издания, может занять командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сирский. Этот пост он занимает с августа 2019 года. Ранее Сирский возглавлял Объединенный оперативный штаб ВСУ, который координировал действия украинских военных в Донбассе, а в 2017 году командовал антитеррористической операцией (АТО; так Киев называл действия ВСУ на территории Донбасса).
Telegraf писал, что сам Залужный «не слишком рад» возможному переходу в Минобороны, которое сейчас возглавляет Резников. По данным источника издания, власти не исключали назначение последнего премьер-министром Украины вместо Дениса Шмыгаля.
Народный депутат, секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко в интервью «Радио Новое Время» до этого сообщал о наличии «каких-то недоразумений» между Залужным и офисом украинского президента.