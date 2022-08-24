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Зеленский опроверг планы переводить главкома ВСУ на другую должность

О том, что генерала Залужного могут перевести на должность министра обороны, а его место займет командующий сухопутными войсками, писало издание Telegraf. Президент Украины заявил, что не собирается никуда переводить главкома
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается переводить главнокомандующего Вооруженными силами страны генерала Валерия Залужного на другую должность. Об этом глава государства сказал на пресс-конференции по итогам саммита «Крымской платформы», его слова приводит УНИАН.

«Не планирую переводить никуда главнокомандующего Залужного. Работаем мы одной командой. Очень важно, что работают командующие в разных направлениях. Вы все эти фамилии знаете. Это и Залужный, и [командующий оперативным командованием «Юг» Андрей] Ковальчук, [командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр] Сырский», — сообщил Зеленский.

Отвечая на просьбу журналистов оценить работу Залужного, украинский президент отметил: «Оценка самая главная — мы держимся. Значит, оценка высокая».

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Зеленский назначил Залужного главкомом ВСУ в июле 2021 года. Он сменил Руслана Хомчака. В начале марта главком получил звание генерала. В мае президент учредил награду «Крест боевых заслуг», первым кавалером стал Залужный.

О том, что Залужного могут перевести на должность министра обороны (сейчас ее занимает Алексей Резников), в середине августа писало украинское издание Telegraf со ссылкой на источники. Место главкома ВСУ, по словам собеседников издания, может занять командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сирский. Этот пост он занимает с августа 2019 года. Ранее Сирский возглавлял Объединенный оперативный штаб ВСУ, который координировал действия украинских военных в Донбассе, а в 2017 году командовал антитеррористической операцией (АТО; так Киев называл действия ВСУ на территории Донбасса).

Telegraf писал, что сам Залужный «не слишком рад» возможному переходу в Минобороны, которое сейчас возглавляет Резников. По данным источника издания, власти не исключали назначение последнего премьер-министром Украины вместо Дениса Шмыгаля.

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Народный депутат, секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко в интервью «Радио Новое Время» до этого сообщал о наличии «каких-то недоразумений» между Залужным и офисом украинского президента.

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Елена Чернышова
Владимир Зеленский Главком ВСУ
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