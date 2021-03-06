Киев заявил о помощи в борьбе с олигархами после санкций по Коломойскому

Украина стремится преодолеть систему, в которой доминируют олигархи, и благодарит партнеров за поддержку на этом пути, сообщили в офисе Зеленского. Накануне США ввели санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото: Стрингер / РИА Новости)

Украина благодарна каждому партнеру за поддержку в борьбе с олигархами, говорится в сообщении офиса президента страны Владимира Зеленского в Facebook.

«Для экономического процветания и евроатлантической интеграции, стремление к которой прописано не только в Конституции, но прежде всего поддерживается в украинском обществе, Украина должна преодолеть систему, в которой доминируют олигархи», — говорится в сообщении.

За два года на посту президента Зеленский сделал для деолигархизации «в разы больше, чем кто-либо из предыдущих президентов», считают в офисе главы государства. «Украина благодарна каждому партнеру за поддержку на этом пути», — говорится в сообщении. В офисе отметили, что борьба с олигархами идет не только при помощи уголовных разбирательств, но и путем создания условий для прозрачной и конкурентной среды для бизнеса. «Мы неотступно движемся на пути реформирования каждого сектора и укрепления наших отношений, в том числе и со стратегическим партнером — США», — заключили в офисе.

Накануне, 5 марта, США ввели санкции против украинского предпринимателя Игоря Коломойского в связи с обвинениями в коррупции. В заявлении госсекретаря Энтони Блинкена говорилось, что Коломойский «был причастен к коррупционным действиям» и «использовал свое политическое влияние и официальные полномочия в собственных интересах». Обвинения касаются периода его работы на посту главы администрации Днепропетровской области в 2014–2015 годах. Также США ввели ограничения против его жены, дочери и сына, всем им запрещен въезд в страну.