Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 74,43 (+0,64) Инвестиции, 05 мар, 14:01
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 88,93 (-0,01) Инвестиции, 05 мар, 14:01
В Минэнерго Украины назвали сроки отключения от энергосистемы России Экономика, 02:22 Власти Франции допустили блокировку поставок вакцин от COVID-19 Политика, 02:18 Кравчук предупредил Россию о возможных «радикальных шагах» по Донбассу Политика, 01:44 Феномен черного: как цвет изменил жизнь, моду и представления о вселенной РБК и ASUS, 01:16 Киев заявил о помощи в борьбе с олигархами после санкций по Коломойскому Политика, 01:14 ЕС и США заморозят введенные в рамках спора Boeing и Airbus пошлины Бизнес, 01:04 Власти порекомендовали переводить сотрудников старше 65 лет на удаленку Общество, 00:10 Не того пола: почему в российских компаниях дискриминируют мужчин Pro, 00:00 На грани отставок. Реабилитируются ли лидеры РПЛ за февральские неудачи Спорт, 00:00 В российских школах запретят доступ к «негативному» контенту по Wi-Fi Общество, 05 мар, 23:54 Гастротуризм на Кубани: еда не культ, а смысл жизни РБК и Николаевские сыроварни, 05 мар, 23:51 Турция продлила требование о наличии теста на COVID для прибывающих Общество, 05 мар, 23:36 Основатели Fix Price после выхода компании на IPO стали миллиардерами Бизнес, 05 мар, 23:18 Росстат раскрыл убыточные отрасли 2020 года Экономика, 05 мар, 23:10
Политика ,  
0 

Киев заявил о помощи в борьбе с олигархами после санкций по Коломойскому

Украина стремится преодолеть систему, в которой доминируют олигархи, и благодарит партнеров за поддержку на этом пути, сообщили в офисе Зеленского. Накануне США ввели санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский (Фото: Стрингер / РИА Новости)

Украина благодарна каждому партнеру за поддержку в борьбе с олигархами, говорится в сообщении офиса президента страны Владимира Зеленского в Facebook.

«Для экономического процветания и евроатлантической интеграции, стремление к которой прописано не только в Конституции, но прежде всего поддерживается в украинском обществе, Украина должна преодолеть систему, в которой доминируют олигархи», — говорится в сообщении.

За два года на посту президента Зеленский сделал для деолигархизации «в разы больше, чем кто-либо из предыдущих президентов», считают в офисе главы государства. «Украина благодарна каждому партнеру за поддержку на этом пути», — говорится в сообщении. В офисе отметили, что борьба с олигархами идет не только при помощи уголовных разбирательств, но и путем создания условий для прозрачной и конкурентной среды для бизнеса. «Мы неотступно движемся на пути реформирования каждого сектора и укрепления наших отношений, в том числе и со стратегическим партнером — США», — заключили в офисе.

Коломойскому запретили въезд в США
Политика
Игорь Коломойский

Накануне, 5 марта, США ввели санкции против украинского предпринимателя Игоря Коломойского в связи с обвинениями в коррупции. В заявлении госсекретаря Энтони Блинкена говорилось, что Коломойский «был причастен к коррупционным действиям» и «использовал свое политическое влияние и официальные полномочия в собственных интересах». Обвинения касаются периода его работы на посту главы администрации Днепропетровской области в 2014–2015 годах. Также США ввели ограничения против его жены, дочери и сына, всем им запрещен въезд в страну.

Коломойский является владельцем промышленно-финансовой группы «Приват», в которую ранее входил Приватбанк, а также металлургические и машиностроительные заводы в Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. По состоянию на 2020 год его состояние оценивалось в $1 млрд, он занимал восьмую строчку в списке богатейших людей Украины по версии Forbes.

Минюст США обвинил Коломойского в краже миллиардов из его банка
Политика
Фото:Михаил Маркив / РИА Новости

Читайте на РБК Pro
Новые правила налогообложения — что необходимо знать рантье Как Airbus и Boeing соперничают за небо после пандемии — Bloomberg Во что инвестируют наследники азиатских миллиардеров — Bloomberg Когда неловкие заявления могут стоить руководителю работы — The Economist

Коломойского СМИ связывали с финансированием предвыборной кампании Зеленского, бизнесмен публично поддерживал его перед выборами, а также заявлял о готовности помогать ему советами и консультировать. В интервью изданию «Украинская правда» в мае 2019 года Коломойский говорил, что во время избирательной кампании Зеленского «в душе» поддерживали все олигархи.

Сообщения о связи предвыборной кампании Зеленского с Коломойским появлялись на фоне конфликта Коломойского с предыдущим президентом Украины, Петром Порошенко. Он начался в 2015 году, после того как президент уволил бизнесмена с должности главы Днепропетровской области. В следующем году был национализирован Приватбанк, 41% которого принадлежал Коломойскому. Национальный банк Украины (НБУ) утверждал, что в балансе кредитной организации образовалась дыра в размере более $5 млрд.

Зеленский неоднократно опровергал любые предположения о том, что он может находиться под влиянием бизнесмена и является «человеком Коломойского». В 2020 году на телеканале «1+1», принадлежащем Коломойскому, прошли обыски, в мае того же года Рада приняла закон, который фактически запретил возврат Коломойскому национализированного банка.

Автор
Анастасия Батманова
США Владимир Зеленский Игорь Коломойский
Материалы по теме
Коломойскому запретили въезд в США
Политика
На Украине приостановили госфинансирование партии Зеленского
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter