Минюст США обвинил Коломойского в краже миллиардов из его банка

Правоохранительные органы считают, что украинский банкир отмывал деньги и вкладывал их в недвижимость в различных штатах

Фото: Михаил Маркив / РИА Новости

Министерство юстиции США подало два иска в окружной суд южной Флориды касательно приобретения украинским бизнесменом Игорем Коломойским и его деловым партнером Геннадием Боголюбовым недвижимости в штатах Кентукки и Техас. Американские правоохранительные органы подозревают их в том, что деньги для этих целей были выведены из Приватбанка, которым владел Коломойский.

Утверждается, что схема, при помощи которой из банка были выделены несколько миллиардов долларов, действовала с 2008 года, а конец ей положила национализация финансовой организации в 2016 году.

По данным Минюста Коломойский и его партнер использовали несколько офшорных компаний, в том числе связанных с кипрским подразделением Приватбанка. Через них деньги переправлялись в США, где Мордехай Корф и Уриэль Лабер через несколько фирм под общим названием «Оптима» отмывали их через различные фонды. В итоге на эти деньги были приобретены бизнес-центр в Луисвилле, а также офисный центр в Далласе.

В Минюсте отметили, что расследований этих преступлений занимаются ФБР, таможенная служба США, а также прокуратура.

В конце мая издание BuzzFeed утверждало, что американские правоохранительные органы расследовали возможное отмывание денег Коломойским и приобретение им недвижимости в Кливленде. Утверждалось, что на средства Приватбанка были куплены люксовый отель и многоэтажное офисное здание со сводчатыми потолками и фресками.

Создатель группы «Приват» Коломойский в 2014-2015 годах возглавлял Днепропетровскую областную администрацию. В это время он в частности спонсировал добровольческие батальоны, участвовавшие в военных действиях на востоке Украины.

Украинское правительство решило национализировать Приватбанк в 2016 году. Оно объясняло решение «стабилизацией финансовой системы». Национальный банк Украины (НБУ) утверждал, что в балансе кредитной организации образовалась дыра в размере более $5 млрд. Коломойский говорил, что Приватбанк стал жертвой «произвола» НБУ. Верховная рада 13 мая 2020 года приняла закон, который запрещает возвращать национализированные банки их бывшим владельцам.





