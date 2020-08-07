Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 августа
USD ЦБ: 73,04 (-0,24) Инвестиции, 06 авг, 12:33
Курс евро на 7 августа
EUR ЦБ: 86,62 (-0,01) Инвестиции, 06 авг, 12:33
В Хабаровске аварийно сел самолет из Красноярска Общество, 05:49 Сенат Конгресса США одобрил запрет на TikTok на госустройствах Общество, 04:59 В Генштабе назвали условия применения Россией ядерного оружия Политика, 04:58 Минюст США обвинил Коломойского в краже миллиардов из его банка Политика, 04:32 «Роскосмос» начал разрабатывать технологию посадки корабля на астероид Общество, 03:53 Подсветку Останкинской башни отключили в знак траура по погибшим в Ливане Общество, 03:22 В Генштабе заявили о возможной ядерной катастрофе из-за прекращения СНВ-3 Общество, 02:47 Пермские власти сообщили о возрождении «Амкара» Спорт, 02:07 Twitter создал новые метки для Кремля и МИД России Общество, 01:47 СМИ узнали о задержании директора порта Бейрута по делу о взрыве в порту Общество, 01:34 Захвативший заложников во Франции мужчина сдался полиции Общество, 01:14 Комаровский назвал увеличивающий риск развития рака на 80% фактор Общество, 00:44 В Назрани ввели режим контртеррористической операции Общество, 00:05 Обвиняемую в шпионаже Цуркан поместили на карантин Общество, 00:04
Политика ,  
0 

Минюст США обвинил Коломойского в краже миллиардов из его банка

Правоохранительные органы считают, что украинский банкир отмывал деньги и вкладывал их в недвижимость в различных штатах
Фото: Михаил Маркив / РИА Новости
Фото: Михаил Маркив / РИА Новости

Министерство юстиции США подало  два иска в окружной суд южной Флориды касательно приобретения украинским бизнесменом Игорем Коломойским и его деловым партнером Геннадием Боголюбовым недвижимости в штатах Кентукки и Техас. Американские правоохранительные органы подозревают их в том, что деньги для этих целей были выведены из Приватбанка, которым владел Коломойский.

Утверждается, что схема, при помощи которой из банка были выделены несколько миллиардов долларов, действовала с 2008 года, а конец ей положила национализация финансовой организации в 2016 году.

По данным Минюста Коломойский и его партнер использовали несколько офшорных компаний, в том числе связанных с кипрским подразделением Приватбанка. Через них деньги переправлялись в США, где Мордехай Корф и Уриэль Лабер через несколько фирм под общим названием «Оптима» отмывали их через различные фонды. В итоге на эти деньги были приобретены бизнес-центр в Луисвилле, а также офисный центр в Далласе.

В Минюсте отметили, что расследований этих преступлений занимаются ФБР, таможенная служба США, а также прокуратура.

В конце мая издание BuzzFeed утверждало, что американские правоохранительные органы расследовали возможное отмывание денег Коломойским и приобретение им недвижимости в Кливленде. Утверждалось, что на средства Приватбанка были куплены люксовый отель и многоэтажное офисное здание со сводчатыми потолками и фресками.

Создатель группы «Приват» Коломойский в 2014-2015 годах возглавлял Днепропетровскую областную администрацию. В это время он в частности спонсировал добровольческие батальоны, участвовавшие в военных действиях на востоке Украины.

Украинское правительство решило национализировать Приватбанк в 2016 году. Оно объясняло решение «стабилизацией финансовой системы». Национальный банк Украины (НБУ) утверждал, что в балансе кредитной организации образовалась дыра в размере более $5 млрд. Коломойский говорил, что Приватбанк стал жертвой «произвола» НБУ. Верховная рада 13 мая 2020 года приняла закон, который запрещает возвращать национализированные банки их бывшим владельцам.


 

Автор: Артем Филипенок
Теги: Игорь Коломойский, Приватбанк
Материалы по теме
СМИ узнали о расследовании в США против Коломойского
Бизнес
Рада приняла запрещающий вернуть Приватбанк Коломойскому закон
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter