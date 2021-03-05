Коломойскому запретили въезд в США

Коломойского в США обвиняют в «подрыве веры в демократию на Украине», коррупции и использовании должности главы Днепропетровской области, которую он занимал с 2014 по 2015 год, в личных интересах

Игорь Коломойский (Фото: Михаил Маркив / РИА Новости)

США ввели санкции против украинского предпринимателя Игоря Коломойского в связи с обвинениями в коррупции, соответствующее заявление опубликовал госдеп США.

Обвинения касаются периода его работы на посту главы администрации Днепропетровской области в 2014-2015 годах. Также ограничения введены против его жены, дочери и сына, всем им запрещен въезд в США.



«Коломойский был причастен к коррупционным действиям, которые подорвали верховенство закона и веру украинской общественности в демократические институты власти. В числе прочего он использовал свое политическое влияние и официальные полномочия в собственных интересах», — говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

Коломойский является владельцем промышленно-финансовой группы «Приват», в которую ранее входил Приватбанк, а также металлургические и машиностроительные заводы в Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. По состоянию на 2020 год он занимал восьмую строчку в списке богатейших людей Украины по версии Forbes c состоянием в $1 млрд. В 2014 по 2015 год он возглавлял администрацию Днепропетровской области.

Коломойского СМИ связывали с финансированием предвыборной кампании действующего президента Владимира Зеленского, бизнесмен публично поддерживал его перед выборами. Сообщения о связи предвыборной кампании Зеленского с Коломойским появлялись на фоне конфликта Коломойского с предыдущим президентом Украины, Петром Порошенко. Он начался в 2015 году, после того как президент уволил бизнесмена с должности главы Днепропетровской области. В следующем году был национализирован Приватбанк, 41% которого принадлежал Коломойскому. Национальный банк Украины (НБУ) утверждал, что в балансе кредитной организации образовалась дыра в размере более $5 млрд. После этого бизнесмен покинул Украину и вернулся обратно только накануне инаугурации Зеленского. Последний неоднократно опровергал любые предположения о том, что он может находиться под влиянием бизнесмена и является «человеком Коломойского». В 2020 году на телеканале «1+1», принадлежащем Коломойскому, прошли обыски, в мае того же года Рада приняла закон, который фактически запрещал возврат Коломойскому национализированного банка.