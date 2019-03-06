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МТС ₽300 (+17,12%) прогноз Атон к 04.03.20 Купить
Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Конфликт в Азовском море ,  
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ЕС одобрил санкции против восьми россиян за инцидент в Керченском проливе
Послы европейских стран окончательно договорились об этом еще в конце февраля, однако само решение будет утверждено только на следующей неделе
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Постоянные представители стран Евросоюза одобрили санкции против восьми россиян из-за событий, которые произошли в конце ноября в районе Керченского пролива. Об этом сообщает журналист европейского подразделения «Радио Свобода» Рикард Йозвак в своем Twitter, а также агентства ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на дипломатические источники.

«Послы ЕС согласовали санкции против восьми человек из России, на которых лежит ответственность за задержание 24 украинских военнослужащих после инцидента в Азовском море, решение будет оформлено на следующей неделе», — написал журналист.

ТАСС также указывает, что окончательное решение о включении восьми человек в санкционные списки будет утверждено Советом Европы на следующей неделе.

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Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи

В середине февраля стало известно о том, что Евросоюз готовит санкции против россиян за инцидент, когда российские пограничники задержали три корабля ВМФ Украины, которые, по данным ФСБ, без предупреждения и разрешения вошли в территориальные воды России и продолжали движение вопреки требованию остановиться. О том, что под ограничения попадут восемь россиян, сообщало агентство Bloomberg.

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Автор: Анна Трунина
Теги: антироссийские санкции, Евросоюз, Совет Европы, Украина, Азовское море
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