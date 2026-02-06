Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назвал неудовлетворительной работу Воздушных сил в части регионов страны. Об этом он заявил в обращении, которое разместил в своем телеграм-канале.
Зеленский рассказал, что провел совещание с высшим военным руководством и получил доклады о ситуации в Киеве и области, Харьковской, Полтавской, Кировоградской и Винницкой областях, а также других регионах.
«Считаю неудовлетворительной работу Воздушных сил в части регионов Украины», — написал он, добавив, что обсудил с командующим Воздушными силами Анатолием Кривоножко и министром обороны Михаилом Федоровым, какие решения должны быть немедленно внедрены.
Зеленский не раз поднимал вопрос о нехватке на Украине средств ПВО. Ими Киев активно снабжают западные союзники. В частности, в начале февраля Швеция и Дания согласовали закупку систем ПВО для Украины на $290 млн.
В городах Украины периодически звучат взрывы и возникают перебои с энергоснабжением. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. В Кремле, отвечая на вопрос о цели ударов по украинской энергетической инфраструктуре, отметили, что военные бьют по целям, которые они считают ассоциированными с украинским ВПК.
Президент США Дональд Трамп 29 января заявил, что лично призвал российского президента Владимира Путина к прекращению ударов на неделю из-за сильных морозов. По словам республиканца, Путин ответил согласием. Москва не подтверждала «энергетическое перемирие».
3 февраля Минобороны России отчиталось о массированном ночном ударе по украинским предприятиям ВПК и объектам энергетики «в ответ на террористические атаки Киева» на гражданские объекты на российской территории. Через два дня ведомство сообщило об ударах по транспортной и энергетической инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ.
