Минобороны сообщило об ударах по транспортной инфраструктуре ВСУ

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военные нанесли удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По заявлению ведомства, удары оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии также пришлись по местам сборки, хранения и запуска БПЛА большой дальности, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

Накануне Минобороны также сообщало об ударах по объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины и ВСУ, и местам хранения и запуска БПЛА большой дальности.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.