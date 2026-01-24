 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский заявил о срочной необходимости ПВО для Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

После ночных ударов российских войск по объектам энергетики Украины президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране срочно нужны системы ПВО. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Каждый такой российский удар по энергетике доказывает, что нельзя медлить с поставками ПВО. Рассчитываем на реакцию и помощь всех наших партнеров. Каждая ракета для Patriot, NASAMS, всех других систем помогает защищать критическую инфраструктуру и помогает людям пережить зиму», — сообщил он. Также президент добавил, что Украина и Соединенные Штаты должны реализовать все планы, о которых Зеленский договорился с президентом США Дональдом Трампом.

Российские войска нанесли удары по объектам энергетики на Украине
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

О массированном ударе по энергетике Украины ранее сообщило Минобороны России. Там уточнили, что эти объекты используются в интересах ВПК Украины. Удар нанесли высокоточным оружием большой дальности в ответ на «террористические атаки Украины».

Взрывы прогремели в Киеве, Харькове и Чернигове. Наибольшая проблема с электричеством возникла в Чернигове, где без света остались сотни тысяч абонентов. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о проблемах с водоснабжением и отоплением в городе. В Харькове возник пожар.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram.

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Персоны
Ксения Потрошилина
Владимир Зеленский энергетика взрывы
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Российские войска заняли село в Харьковской области
Политика
Российские войска заняли Комаровку в Сумской области
Политика
Российские войска взяли под контроль Братское в Днепропетровской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
Сын Александра Олейникова рассказал, где и когда похоронят отца Общество, 14:49
Большунов стал пятым в «разделке» на этапе Кубка России в Сыктывкаре Спорт, 14:41
Орбан увидел попытку Киева «скорее пробиться» в ЕС через выборы в Венгрии Политика, 14:30
Зеленский заявил о срочной необходимости ПВО для Украины Политика, 14:25
В Петербурге задержали планировавшего поджог полицейской машины подростка Общество, 14:19
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Губернаторы более 10 штатов США ввели режим ЧС из-за снежного шторма Общество, 14:09
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Джокович вышел в четвертый круг Australian Open и побил рекорд Федерера Спорт, 14:08
На переговорах в ОАЭ по Украине проработают несколько документов по миру Политика, 14:06
Федермессер заявила о неготовности делить Россию на уехавших и оставшихся Политика, 14:04
В Коми скончалась еще одна пострадавшая от взрыва гранаты в центре МВД Общество, 14:00
«Совет мира»: альтернатива ООН или развлечение Трампа. Эфир Радио РБК
РАДИО
 Политика, 13:52
Тарасова будет комментировать фигурное катание на Олимпиаде Спорт, 13:45
ТАСС рассказал о поведении США на второй день переговоров в Абу-Даби Политика, 13:39