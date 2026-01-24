Зеленский заявил о срочной необходимости ПВО для Украины

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

После ночных ударов российских войск по объектам энергетики Украины президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране срочно нужны системы ПВО. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Каждый такой российский удар по энергетике доказывает, что нельзя медлить с поставками ПВО. Рассчитываем на реакцию и помощь всех наших партнеров. Каждая ракета для Patriot, NASAMS, всех других систем помогает защищать критическую инфраструктуру и помогает людям пережить зиму», — сообщил он. Также президент добавил, что Украина и Соединенные Штаты должны реализовать все планы, о которых Зеленский договорился с президентом США Дональдом Трампом.

О массированном ударе по энергетике Украины ранее сообщило Минобороны России. Там уточнили, что эти объекты используются в интересах ВПК Украины. Удар нанесли высокоточным оружием большой дальности в ответ на «террористические атаки Украины».

Взрывы прогремели в Киеве, Харькове и Чернигове. Наибольшая проблема с электричеством возникла в Чернигове, где без света остались сотни тысяч абонентов. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о проблемах с водоснабжением и отоплением в городе. В Харькове возник пожар.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.