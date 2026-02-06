 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Медведев предупредил ЕС о расплате за энергозависимость от США

Медведев предупредил ЕС о расплате суверенитетом за энергозависимость от США
Сюжет
Война санкций
Зампред Совбеза отметил, что из-за введения запрета на импорт российского газа Евросоюз лишится около 17% топлива на фоне морозов. Это подтолкнет ЕС к зависимости от США, добавил Медведев
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Из-за введения регламента о запрете импорта российского газа ЕС лишится порядка 17% этого топлива на фоне суровой зимы, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он добавил, что в роли «спасителя» Европы выступят США, однако ставки за расширение содействия будут «несравнимо выше, нежели просто деньги».

«Попавшая в критическую зависимость от американского газа Европа будет делать все, что ей скажут. Причем вопрос тут уже не в Трампе, столь нелюбимом нынешними идиотами. Расплачиваться придется остатками суверенитета членов ЕС», — написал зампред Совбеза во «ВКонтакте».

Вступило в силу постановление об отказе ЕС от российского газа
Политика
Фото:Robert Nemeti / Getty Images

26 января Совет Евросоюза сообщил, что ЕС введет полный запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России 1 января 2027 года. С 30 сентября будут запрещены поставки и трубопроводного газа. Перед разрешением поставки страны ЕС должны будут проверять, где произведен газ. В случае ЧС и серьезной угрозы безопасности поставок в одной или нескольких странах ЕС Еврокомиссия имеет право приостановить запрет на импорт российского газа на срок до четырех недель.

Медведев назвал «идиотским» решение «эсэсовской верхушки», которое объясняется «стойким коллективным поражением мозга» у европейского истеблишмента.

«Иначе как объяснить то, что страны объединения должны подготовить национальные планы по диверсификации поставок газа лишь к 1 марта? Значит, несложно догадаться, что сегодня совсем неясно, откуда Европа будет компенсировать нехватку топлива. И появится ли приемлемое решение проблемы — тайна, покрытая мраком», — написал зампред Совбеза.

Медведев обратил внимание, что ЕС принял решение о запрете импорта газа из России в условиях суровой зимы, когда в хранилищах ЕС осталось менее 40% запасов газа. В Нидерландах они заполнены менее чем на 25%, во Франции — менее чем на 30%, в Германии менее чем на 32%, написал он.

«Собственно, рецепт системного кризиса, в который ЕС загнал себя, готов: российского газа все меньше, а цены при этом все выше. Это вызвало стагнацию ведущих экономик Старого Света, сокращение там промышленного производства и рабочих мест. Неуклонное падение доходов и уровня потребления, в свою очередь, привело к тому, что европейцы экономят на всем, кутаясь в три слоя одежды из-за холода в домах», — заявил зампред Совбеза. 

С конца 2022 года в Евросоюзе действует потолок цен на нефть из России. Поставки топлива по цене выше установленной стоимости запрещены. Изначально предельная цена составила $60 за баррель, в сентябре 2025-го ее снизили до $47,6. С 1 февраля потолок составит $44,1 за баррель.

В ответ Москва запретила экспорт нефти и нефтепродуктов по контрактам, условия которых следуют потолку нефтяных цен. В последний раз запрет продлили до 30 июня 2026 года. Венгрия и Словакия продолжают покупать нефть и газ у России.




Романов Илья
Дмитрий Медведев Европа США
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
