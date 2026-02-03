Вступило в силу постановление об отказе ЕС от российского газа

Вступил в силу полный запрет ЕС на импорт российского газа. СПГ запретят с 2027 года, трубопроводный — с сентября

3 февраля вступило в силу постановление о полном запрете импорта российского газа в Евросоюз. Документ был накануне опубликован в журнале ЕС.

О том, что регламент начнет действовать на следующий день после опубликования, говорилось в решении Совета ЕС, который принял постановление 26 января.

Сам запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России в ЕС начнет действовать через шесть недель после вступления постановления в силу. Для действующих контрактов предусмотрен переходный период:

импорт СПГ окончательно запретят с 1 января 2027 года;

поставки трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года.

Страны — члены блока должны будут проверять, где произведен газ, перед разрешением поставки.

За нарушение запрета предусмотрены штрафы:

для физических лиц максимальная ставка составит не менее €2,5 млн;

для компаний — не менее €40 млн, или не менее 3,5% от общего годового оборота, или не менее 300% от предполагаемого оборота по сделке.

В случае объявления чрезвычайной ситуации и серьезной угрозы энергетической безопасности одной или нескольких стран ЕС Еврокомиссия может приостановить запрет на импорт российского газа на срок до четырех недель.

Против отказа от российских энергоносителей ранее выступали Словакия и Венгрия — эти страны активно закупают российский газ, который поступает по «Турецкому потоку». Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал полный отказ от газа и нефти из России в ближайшие годы и заявил, что европейцы таким образом стреляют «себе в колено». Венгрия подала в суд ЕС иск против запрета на поставки энергоносителей из России в Евросоюз.

С конца 2022 года в Евросоюзе действует потолок цен на российскую нефть. Импорт топлива выше этой стоимости запрещен. В 2022 году была установлена предельная цена $60 за баррель. В сентябре прошлого года потолок снизили до $47,6, а с 1 февраля он будет составлять $44,1.

В ответ Москва запретила экспорт нефти и нефтепродуктов по контрактам, условия которых следуют потолку нефтяных цен. В последний раз запрет продлили до 30 июня 2026 года.

При этом «Газпром» сообщал, что запасы газа в подземных хранилищах Европы стремятся к историческому минимуму, в то время как европейские страны продолжают их опустошать. Так, по данным Gas Infrastructure Europe (GIE) на 12 января, уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) Европы упал до 53%.