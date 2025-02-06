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Военная операция на Украине ,  
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Келлог заявил, что плана по Украине не будет к Мюнхенской конференции

Келлог: план по Украине не будет готов на следующей неделе
Сюжет
Военная операция на Украине
США не представят план по урегулированию конфликта на Украине на Мюнхенской конференции, там представители Вашингтона обсудят вопрос с европейскими лидерами, заявил Келлог. Bloomberg писал, что он представит черновой вариант плана
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Спецпредставитель США по Украине Кит Келлог в эфире Newsmax опроверг информацию о том, что Вашингтон представит план по урегулированию конфликта в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 14–16 февраля.

Bloomberg сообщал, что Келлог на Мюнхенской конференции представит союзникам черновой вариант плана.

Келлог подчеркнул, что представит план президент США Дональд Трамп после того, как его команда проработает его полностью. «Это не произойдет на следующей неделе. Мы проведем большие обсуждения с высокопоставленными лидерами в Европе и затем вернемся к президенту США с тем, что мы выяснили», — сказал он.

Келлог еще летом предложил Трампу один из возможных планов урегулирования конфликта на Украине, который предусматривает, что Киев получит больше оружия только при условии начала мирных переговоров. При этом Вашингтон предупредит Москву, что увеличит объемы помощи Украине, если российская сторона откажется от диалога.

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NBC News сообщил, что в администрации президента США разделились мнения по поводу способов урегулирования конфликта на Украине. Часть команды Трампа, в том числе Келлог и советник по нацбезопасности Майк Уолтц, выступает за давление на Москву для остановки продвижения России. Но есть и те, кто выступает за сокращение помощи Украине, однако NBC не уточняет, кто в команде Трампа поддерживает данную идею.

Трамп после инаугурации пригрозил Москве высокими пошлинами и санкциями, если она не согласится на сделку по Украине. В начале февраля он предложил Киеву предоставлять военную помощь в обмен на украинские редкоземельные металлы. Совместная с США разработка таких месторождений на Украине является одним из пунктов «плана победы», который президент Владимир Зеленский представил республиканцу в октябре.

Киев требовал возвращения к границам 1991 года и вывода российских войск со своей территории. Позднее Зеленский признавал, что сейчас Украина не сможет вернуть утраченные территории, и допускал их возврат дипломатическим путем.

Среди условий Москвы — вывод украинских войск из республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и признание этих регионов и Крыма в составе России. Советник Трампа Уолтц заявлял, что тот признал нереалистичность возврата утраченных территорий Украины и его примеру последует весь мир.

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Кит Келлог Дональд Трамп мирный план урегулирование Мюнхенская конференция по безопасности
Кит Келлог фото

Кит Келлог

политик, военный, спецпосланник президента США по урегулированию на Украине
12 мая 1944 года
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