Шольц назвал эгоистичным план Трампа по обмену помощи Украины на металлы

Олаф Шольц (Фото: Yves Herman / Reuters)

Украина должна иметь возможность обеспечить свое восстановление после конфликта с помощью собственных ресурсов, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, передает Tagesschau.

По его мнению, было бы «очень эгоистично, очень эгоцентрично» использовать украинские ресурсы для финансирования оборонной поддержки.

Комментарии Шольца последовали за словами американского президента Дональда Трампа насчет его заинтересованности в приобретении украинских редкоземельных металлов в обмен на помощь США. «Мы собираемся заключить сделку с Украиной, в рамках которой они получат то, что мы им даем, в обмен на редкоземельные металлы и другие товары», — рассказал политик. Трамп пояснил, что Вашингтон тратит сотни миллиардов долларов, а Киев располагает «замечательными редкоземельными металлами».

Украина — ключевой поставщик редкоземельных металлов, включая титан, литий, бериллий, марганец, галлий, уран, цирконий, графит, апатит, флюорит и никель. Она располагает большими запасами цветных металлов: меди (четвертое место в Европе), свинца (пятое место), цинка (шестое место), серебра (девятое), а месторождения никеля (215 тыс. т) и кобальта (8,8 тыс. т) находятся в незатронутых боями Кировоградской и Днепропетровской областях. Запасы графита составляют 20% от общемировых. На украинской территории находятся крупнейшие запасы титана в Европе (7% от мировых) и до конфликта с Россией эта страна была основным поставщиком титана для военного сектора, говорится на сайте Всемирного экономического форума. Титановые руды крайне важны для аэрокосмической, медицинской, автомобильной и морской промышленности, а около 500 тыс. т запасов лития необходимы для выпуска аккумуляторов.

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