Спецпосланник Трампа оценил шансы Украины вернуть ядерное оружие
Шансы на то, что Киев вновь получит ядерное оружие, «мизерные или нулевые», заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в интервью Fox News.
«Вероятность того, что они получат обратно свое ядерное оружие, мизерная или нулевая, — сказал он. — Давайте будем честны, мы оба знаем, что этого не произойдет».
Келлог добавил, что вооружение ядерным оружием Киева — это обреченная на провал идея. Вместе с тем он не стал раскрывать, какую позицию займет Трамп насчет членства Украины в НАТО.
«Когда вы разрабатываете планы по прекращению этой бойни, вы должны убедиться, что чувствуете всех участников игры, — сказал он. — Как только мы проведем личные обсуждения, тогда, действительно, можно работать… над уступками».
После распада СССР Украина стала третьей в мире ядерной державой после США и России. На ее территории оставались более 170 межконтинентальных баллистических и свыше 2,5 тыс. тактических ракет. В рамках усилий по нераспространению ядерного оружия Киев в 1994 году согласился передать его Москве в обмен на гарантии безопасности со стороны России, Великобритании и США. Это соглашение получило название «Будапештский меморандум». Документ подписали президенты России, США и Украины Борис Ельцин, Билл Клинтон и Леонид Кучма, а также премьер-министр Великобритании Джон Мейджор. В 1996 году завершился вывоз ядерного оружия с Украины, и она официально присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия.
4 февраля президент Украины Владимир Зеленский потребовал вернуть его стране ядерное оружие для обеспечения безопасности, если ее не примут в НАТО в ближайшем будущем. В Кремле заявили, что этот призыв «граничит с безумием».
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