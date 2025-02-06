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Военная операция на Украине ,  
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Спецпосланник Трампа оценил шансы Украины вернуть ядерное оружие

Спецпосланник Трампа назвал мизерными шансы Украины вернуть ядерное оружие
Сюжет
Военная операция на Украине
Кит Келлог
Кит Келлог (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Шансы на то, что Киев вновь получит ядерное оружие, «мизерные или нулевые», заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в интервью Fox News.

«Вероятность того, что они получат обратно свое ядерное оружие, мизерная или нулевая, — сказал он. — Давайте будем честны, мы оба знаем, что этого не произойдет».

Келлог добавил, что вооружение ядерным оружием Киева — это обреченная на провал идея. Вместе с тем он не стал раскрывать, какую позицию займет Трамп насчет членства Украины в НАТО.

«Когда вы разрабатываете планы по прекращению этой бойни, вы должны убедиться, что чувствуете всех участников игры, — сказал он. — Как только мы проведем личные обсуждения, тогда, действительно, можно работать… над уступками».

После распада СССР Украина стала третьей в мире ядерной державой после США и России. На ее территории оставались более 170 межконтинентальных баллистических и свыше 2,5 тыс. тактических ракет. В рамках усилий по нераспространению ядерного оружия Киев в 1994 году согласился передать его Москве в обмен на гарантии безопасности со стороны России, Великобритании и США. Это соглашение получило название «Будапештский меморандум». Документ подписали президенты России, США и Украины Борис Ельцин, Билл Клинтон и Леонид Кучма, а также премьер-министр Великобритании Джон Мейджор. В 1996 году завершился вывоз ядерного оружия с Украины, и она официально присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия.

4 февраля президент Украины Владимир Зеленский потребовал вернуть его стране ядерное оружие для обеспечения безопасности, если ее не примут в НАТО в ближайшем будущем. В Кремле заявили, что этот призыв «граничит с безумием».

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина США Дональд Трамп Кит Келлогг ядерное оружие Военная операция на Украине
Кит Келлог фото

Кит Келлог

политик, военный, спецпосланник президента США по урегулированию на Украине
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Владимир Зеленский

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