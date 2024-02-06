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Война с хуситами ,  
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МИД заявил о росте интереса к Севморпути на фоне конфликта в Красном море

МИД: Россия видит рост интереса к Севморпути на фоне обострения в Красном море
Сюжет
Война с хуситами
Из-за обострения конфликта в Красном море Москва наблюдает рост интереса к Севморпути, сообщили в МИДе. Ранее российские власти оценивали вклад в ВВП уже проинвестированных до 2035 года проектов развития Севморпути в 35 трлн руб.
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Москва видит растущий интерес к Северному морскому пути со стороны других стран на фоне обострения в Красном море, заявил «РИА Новости» посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.

«Да, такой интерес мы видим», — сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Корчунов отметил, что Севморпуть может обеспечить судоходство кораблей, желающих перестроить свой маршрут из-за атак йеменских хуситов в Красном море, при условии соблюдения требований Полярного кодекса и положений российских регулирующих документов.

Северный морской путь — самый короткий морской путь, соединяющий европейскую часть России и Дальний Восток. Его протяженность от Карских Ворот до бухты Провидения составляет около 5,6 тыс. км. Он проходит по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское) и по Тихому океану.

В условиях западных санкций, введенных против России после начала спецоперации на Украине, СМП стал важной экспортной магистралью. Сейчас СМП работает девять-десять месяцев в году. Запуск круглосуточной навигации рассчитан на начало 2024 года, говорил в июне 2023-го предправления НОВАТЭКа (один из крупнейших грузоотправителей по СМП) Леонид Михельсон.

В 2022 году министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отмечал, что вклад уже проинвестированных до 2035 года проектов развития Севморпути в ВВП России оценивается в 35 трлн руб., при этом доходы федерального бюджета составят 13,5 трлн руб.

Перевозчики грузов стали бенефициарами атак хуситов в Красном море
Бизнес
Фото:Justin Sullivan / Getty Images

В конце 2023 года йеменские хуситы заявили, что будут нападать на связанные с Израилем суда в ответ на его операцию в секторе Газа. Вместе с этим повстанцы отмечали, что российским и китайским кораблям ничего не угрожает.

В итоге крупнейшим международным перевозчикам пришлось менять маршруты, а пролив фактически оказался заблокирован. Глава администрации Суэцкого канала (SCA, государственный орган) Усама Раби ранее сообщал, что доходы Египта от Суэцкого канала в январе упали до $428 млн по сравнению с $804 млн за аналогичный период прошлого года, что связано с нестабильной обстановкой в Красном море.

В ответ на действия хуситов возглавляемая США коалиция с января продолжает атаковать объекты повстанцев в Йемене. Хуситы, несмотря на удары, пообещали продолжить атаковать суда и пригрозили нападением на американские и британские базы на Ближнем Востоке, если удары продолжатся.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Красное море хуситы Йемен Северный морской путь МИД
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