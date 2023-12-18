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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Перевозчики грузов стали бенефициарами атак хуситов в Красном море

Bloomberg: акции грузоперевозчиков подорожали после нападений хуситов
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Нападения боевиков на коммерческие суда привели к отказу крупнейших перевозчиков от перевозки грузов в Красном море — это ведет к подорожанию транспортировки. Инвесторы оптимистично отреагировали на прогнозируемый рост прибыли
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Акции судоходных компаний выросли в цене на фоне ожиданий того, что нападения йеменских хуситов на контейнеровозы в Красном море приведут к росту стоимости грузоперевозки из-за спада предложения, пишет Bloomberg. The Associated Press отмечает, что через Красное море проходит около 10% мировой торговли.

Индекс японских грузовых компаний подорожал на 5,8%, акции южнокорейской Korea Line и китайской Ningbo Ocean Shipping выросли в цене на 10%, стоимость ценных бумаг китайских Nanjing Tanker, China Merchants Energy Shipping и Cosco Shipping Energy Transportation на пике 18 декабря повысилась на более чем 8%.

Аналитики ожидают удорожание цен на грузоперевозки, так как компании отменяют маршруты, пролегающие в зоне активности хуситов, обходные рейсы занимают больше времени. По оценке Citibank, альтернативные маршруты, которые огибают юг Африки, потребуют на 10–14 дней больше, чем прежние рейсы.

Если судно направляется в Израиль, затраты вырастут на 40%, продолжительность рейса — на месяц. Для Израиля это представляет серьезную проблему в связи с и без того высокими тратами на фрахт из-за военных рисков. При этом воздушные перевозки в эту страну сейчас невозможны, 99% поставок идут по морю, а торговля с Азией резко возросла, пишет The Times of Israel.

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В последние недели хуситы участили нападения на коммерческие суда в районе Баб-эль-Мандебского пролива в Красном море, утверждая, что те принадлежали Израилю или направляются туда. Однако большинство атакованных кораблей либо имели отдаленное отношение к Израилю, либо вовсе не были с ним связаны.

Крупнейшая в мире судоходная компания Maersk приостановила следование судов через Красное море из-за атак хуситов, аналогичные решения приняли и другие крупные грузоперевозчики, среди которых Mediterranean Shipping Company (MSC), Hapag-Lloyd, ZIM, CMA CGM

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Грузовые компании рассчитывают повысить тарифы на перевозки грузов из Азии в Европу на 100% по сравнению с нынешними ставками, пишет Trade Winds. Как пишет портал, с 1 января стоимость использования стандартного 12-метрового контейнера вырастет до $3 тыс.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Красное море хуситы грузоперевозки контейнеровоз
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