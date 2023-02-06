Посол России заявил о готовности Москвы к посредничеству Индии по Украине

Если Нью-Дели сформулирует свои предложения по мирному урегулированию на Украине, то Россия будет готова их рассмотреть, сообщил дипломат

Денис Алипов (Фото: india.mid.ru)

Посол России в Индии Денис Алипов заявил, что Москва готова рассмотреть предложения индийской стороны по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил на форуме по российской-индийскому сотрудничеству в Нью-Дели, передает The New Indian.

«Пока ни одна страна не выступила с серьезным предложением и не представила реалистичного решения, отвечающего интересам России. Если Нью-Дели сделает какое-либо дипломатическое предложение о прекращении войны на Украине, Кремль серьезно рассмотрит предложение», — сказал посол.

Отвечая на вопрос о возможном применении ядерного оружия на Украине, Алипов назвал такой сценарий невообразимым. Дипломат подчеркнул, что «впервые ядерный вопрос в контексте конфликта на Украине был поднят британцами». «Да, в нашей ядерной доктрине есть условие его применения — когда российское государство находится в опасности. Это верно. Но мы не представляем, как до такого могло бы дойти. Но если это произойдет, это будет не наш выбор», — сказал он.

Говоря о партнерстве с Индией, посол отметил, что объем российского экспорта в страну за последнее время увеличился в семь—девять раз, несмотря на санкции в отношении России.

О готовности к участию посредников в диалоге с Украиной Россия заявляла неоднократно. В конце января глава МИДа Сергей Лавров предложил Киеву через посредников объяснить, «как себе украинская сторона видит дальнейшее развитие событий».

После начала специальной военной операции на Украине стороны провели несколько раундов переговоров, в том числе на территории Белоруссии и Турции, но прийти к конкретным результатам им не удалось. С весны прошлого года диалог по мирному урегулированию заморожен, не считая состоявшихся летом переговоров по зерновой сделке.

В ноябре 2022 года свое посредничество в конфликте предложил Ватикан. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 1 февраля также заявил, что готов рассмотреть возможность выступить посредником между Россией и Украиной, если его об этом попросят.