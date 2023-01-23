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Генсеку НАТО вручили награду «за заслуги перед украинским народом»

Генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу вручили награду Верховной рады Украины
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Thomas Lohnes / Getty Images)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг получил почетную награду Верховной рады Украины «за заслуги перед украинским народом в продвижении и укреплении Украины как демократического, социального, правового государства», сообщается на сайте Североатлантического альянса.

Награду Столтенбергу вручил сопредседатель Межпарламентского совета Украина-НАТО и глава украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Александр Корниенко.

«Для меня большая честь принять эту награду в знак признания давней поддержки Украины со стороны НАТО, но настоящего признания заслуживаете вы. Храбрость и решимость украинского народа, правительства, Рады и вооруженных сил вдохновляют всех нас», — сказал Столтенберг на церемонии вручения, которая прошла в штаб-квартире НАТО.

С начала боевых действий страны Североатлантического альянса оказывают помощь Украине, в том числе поставляя ей оружие и военную технику. Так, 20 января, США объявили, что отправят Киеву зенитные ракетные комплексы NASAMS, восемь ЗРК Avenger, 59 боевых машин пехоты Bradley, бронетранспортеры Stryker. Свою помощь Украине обещали предоставить и страны Европы: Дания передаст Киеву 19 гаубиц, Латвия — системы Stinger, вертолеты и другие вооружения, Эстония — 155-мм гаубицы. Столтенберг 18 января сообщил о консультациях в блоке об отправке Украине танков.

Альянс помогает Киеву не только оружием: в ноябре прошлого года страны НАТО обещали усилить поддержку Украины и помочь восстановить ее энергетическую инфраструктуру, пострадавшую от российских атак.

Теги
Йенс Столтенберг НАТО награда Верховная рада Украины Украина
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