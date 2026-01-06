«ЕП» узнала о планах Европы обсудить размещение войск на Украине

Лидеры стран «коалиции желающих» на встрече в Париже 6 января намерены взять обязательства по размещению многонациональных вооруженных сил на территории Украины, утверждает «Украинская правда»

Фото: Олег Петрасюк / 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Лидеры стран — участниц конференции «коалиции желающих» в Париже 6 января пообещают Украине разместить на ее территории многонациональные вооруженные силы, сообщает украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на источник в администрации французского президента.

«Встреча позволит взять обязательства по 5 пунктам: прекращение огня и мониторинг его соблюдения, продолжение поддержки вооруженных сил Украины, формат размещения многонациональных сил на территории Украины, обязательства относительно действий союзников в случае агрессии России против Украины и долгосрочное оборонное сотрудничество» — рассказал источник.

Как пояснил чиновник, западные военные не будут размещаться вдоль линии соприкосновения сторон из-за ее высокой протяженности, однако они будут осуществлять контроль за нарушением прекращения огня.

«Коалиция желающих» — это формат, в который входит более 30 стран, главным образом европейских союзников Украины, готовых участвовать в возможной миротворческой миссии и гарантиях безопасности для Киева после достижения перемирия. Координирующую роль играют Франция и Великобритания.

Вместе с тем, польский премьер Дональд Туск сообщил об отсутствии планов принимать декларацию, которая бы предусматривала взятие обязательств «коалицией желающих». «Эта декларация еще не будет обязательствами, которые требовали бы каких-то логистических решений или финансовых со стороны этой группы государств», — сказал он журналистам перед вылетом в Париж.

Ранее 3 января европейские сторонники Украины собирались в Киеве, где анонсировалось обсуждение вопросов безопасности и экономики, работу с рамочными документами и координацию дальнейших шагов с партнерами. Во встрече приняли участие представители Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Финляндии, Канады, Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании, а также НАТО, Европейского совета и Европейской комиссии.

На встречу «коалиции желающих» приедут специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, которые ранее встречались со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевом в Майями и Москве.

Всего на встрече в Париже будут присутствовать лидеры более чем 27 стран, включая президента Украины Владимира Зеленского.

Москва категорически против размещения войск из стран НАТО на территории Украины.