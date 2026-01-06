 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

«ЕП» узнала о планах Европы обсудить размещение войск на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Лидеры стран «коалиции желающих» на встрече в Париже 6 января намерены взять обязательства по размещению многонациональных вооруженных сил на территории Украины, утверждает «Украинская правда»
Фото: Олег Петрасюк / 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters
Фото: Олег Петрасюк / 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Лидеры стран — участниц конференции «коалиции желающих» в Париже 6 января пообещают Украине разместить на ее территории многонациональные вооруженные силы, сообщает украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на источник в администрации французского президента.

«Встреча позволит взять обязательства по 5 пунктам: прекращение огня и мониторинг его соблюдения, продолжение поддержки вооруженных сил Украины, формат размещения многонациональных сил на территории Украины, обязательства относительно действий союзников в случае агрессии России против Украины и долгосрочное оборонное сотрудничество» — рассказал источник.

Как пояснил чиновник, западные военные не будут размещаться вдоль линии соприкосновения сторон из-за ее высокой протяженности, однако они будут осуществлять контроль за нарушением прекращения огня.

«Коалиция желающих» — это формат, в который входит более 30 стран, главным образом европейских союзников Украины, готовых участвовать в возможной миротворческой миссии и гарантиях безопасности для Киева после достижения перемирия. Координирующую роль играют Франция и Великобритания.

Вместе с тем, польский премьер Дональд Туск сообщил об отсутствии планов принимать декларацию, которая бы предусматривала взятие обязательств «коалицией желающих». «Эта декларация еще не будет обязательствами, которые требовали бы каких-то логистических решений или финансовых со стороны этой группы государств», — сказал он журналистам перед вылетом в Париж.

Что может принести Украине председательство Кипра в Евросовете
Политика
Никос Христодулидис

Ранее 3 января европейские сторонники Украины собирались в Киеве, где анонсировалось обсуждение вопросов безопасности и экономики, работу с рамочными документами и координацию дальнейших шагов с партнерами. Во встрече приняли участие представители Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Финляндии, Канады, Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании, а также НАТО, Европейского совета и Европейской комиссии.

На встречу «коалиции желающих» приедут специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, которые ранее встречались со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевом в Майями и Москве.

Всего на встрече в Париже будут присутствовать лидеры более чем 27 стран, включая президента Украины Владимира Зеленского.

Москва категорически против размещения войск из стран НАТО на территории Украины.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Илья Трапезников
коалиция желающих Украина Франция
Материалы по теме
«Коалиция желающих» выразила готовность дать Киеву дальнобойные ракеты
Политика
«Коалиция желающих» подготовила план развертывания войск на Украине
Политика
FT узнала, для чего Зеленский обсуждает мирный план
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Госдеп по-русски призвал «не играть в игры» с Трампом Политика, 14:22
Уиткофф и Кушнер прибыли на саммит по Украине в Париже Политика, 14:18
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Bloomberg узнал, как в Европе оценивают переговоры о гарантиях Украине Политика, 14:09
Варданян из СИЗО рассказал о важности чувства праздника внутри себя Политика, 14:03
Российскую фигуристку Горбачеву прооперировали в Германии Спорт, 14:02
«ЕП» узнала о планах Европы обсудить размещение войск на Украине Политика, 13:52
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Хоккейный «Спартак» сменил главного тренера в молодежной команде Спорт, 13:41
«Родина в хороших руках, папа». Сын Мадуро выступил с первым заявлением Политика, 13:33
Крупнейший нефтезавод в Индии не получит российскую нефть в январе Экономика, 13:26
«Челси» назначил нового главного тренера Спорт, 13:23
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
Минобороны сообщило об уничтожении 360 дронов за сутки Политика, 13:02
Двое россиян вошли в список фаворитов на приз лучшему новичку сезона НХЛ Спорт, 12:57