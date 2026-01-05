Что может принести Украине председательство Кипра в Евросовете

В январе 2026 года председательство в Евросовете перешло к Кипру. Никосия определила в качестве приоритетов на этот период создание «автономного союза, открытого миру», и поддержку Украины. Подробнее — в материале РБК

Никос Христодулидис (Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters)

С 1 января председательство в высшем политическом органе ЕС, Евросовете, перешло к Кипру. Республика перенимает эстафету у Дании в момент, когда мирные переговоры по Украине вступили в активную фазу, а ЕС продолжает усиливать свою обороноспособность.

Программа председательства Кипра представляет собой 53-страничный документ под девизом «Автономный союз, открытый миру». Во время его презентации президент страны Никос Христодулидис выделил пять направлений работы на эти полгода — безопасность и оборону, усиление конкурентоспособности, открытость миру, общие европейские ценности и многолетний финансовый план (согласование бюджета ЕС на 2028–2034 годы). При этом отдельно власти Кипра указали на важность поддержки Украины.

Председательство в Евросовете переходит от одного государства — члена ЕС к другому каждые полгода; таким образом, каждая из 27 стран председательствует раз в 13–14 лет. 1 июля 2026 года главенство в Евросовете перейдет к Ирландии. В обязанности страны-председателя входят контроль за законодательной деятельностью Евросовета и обеспечение сотрудничества между государствами — членами ЕС. Председательствующая страна также занимается организацией заседаний на разных уровнях Евросовета (за исключением Совета по иностранным делам) и его подготовительных органов, в том числе комитета постоянных представителей стран — членов ЕС (Coreper).

Какие инициативы в области обороны намерен продвигать Кипр

Приоритетное внимание власти Кипра обещают уделять инициативам, направленным на укрепление обороноспособности блока. В программе председательства подчеркивается, что продолжающиеся боевые действия на Украине в сочетании с гибридными атаками против ЕС, а также недавними инцидентами с нарушением воздушного пространства стран союза — это вызов европейской архитектуре безопасности. На этом фоне Кипр во время своего полугодового председательства намерен продвигать скорейшую реализацию проектов, представленных в рамках «Белой книги о европейской обороне» (White Paper for European Defence) и сопутствующей «дорожной карты» оборонной готовности ЕС к 2030 году (Defence Readiness Roadmap 2030).

Евросоюз представил «Белую книгу о европейской обороне» в марте 2025 года. Этот документ — рамочная основа плана по перевооружению блока ReArm Europe общим объемом €800 млрд. В книге перечислены причины, по которым ЕС вынужден наращивать оборонные закупки. Среди них — «фундаментальная угроза» со стороны России, из-за чего в блоке опасаются «большой высокоинтенсивной войны» на европейском континенте. «Дорожную карту» оборонной готовности к 2030 году Еврокомиссия представила в прошлом октябре. Среди флагманских проектов — «Европейская инициатива по защите от беспилотных летательных аппаратов» и «Восточный дозор». Первая направлена на создание многоуровневой системы противодействия дронам — соответствующая дискуссия активизировалась в связи с участившимися осенью 2025 года случаями нарушения воздушного пространства ЕС неопознанными дронами. В рамках инициативы «Восточный дозор» ЕС в тесной координации с НАТО собирается создать всеобъемлющую европейскую систему обороны для противостояния широкому спектру угроз, включая гибридные операции, действия российского «теневого флота» и риск вооруженной агрессии. Российские власти категорически отрицают возможность войны против любой из стран НАТО. Президент России Владимир Путин заявил 19 декабря в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, что Россия не собирается воевать с Европой. По его словам, западные правительства нагнетают ситуацию, чтобы представить Россию в образе врага и «прикрыть ошибки, которые системно совершались» много лет в сфере экономики и социальной политики.

Обеспечение свободы судоходства и безопасности на всех морских маршрутах — еще один приоритет Кипра на период председательства в Евросовете. В этом контексте Никосия намерена продвигать реализацию Стратегии морской безопасности ЕС, уделяя внимание угрозам в Красном море и в районе Африканского Рога.

В отличие от программы датского председательства, в которой на фоне кризиса трансатлантического единства и позиции администрации Дональда Трампа по Гренландии почти ничего не говорилось об отношениях с США, в программе Кипра подчеркивается, что укрепление связей с американскими партнерами имеет большое значение. «Кипрское председательство будет активно содействовать конструктивному, инклюзивному и взаимовыгодному диалогу между ЕС и США по всем основным областям сотрудничества, включая экономику», — говорится в документе. В том числе Кипр надеется на реализацию достигнутого в августе рамочного торгового соглашения между блоком и США, а также на координацию с американцами действий на Ближнем Востоке и Украине (включая дипломатические усилия, направленные на достижение мирного соглашения).

Одним из серьезных вызовов для трансатлантических отношений стала обнародованная в начале декабря обновленная Стратегия национальной безопасности США, которая закрепляет основные принципы и приоритеты внешней и оборонной политики страны. В разделе, посвященном Европе, звучит активная критика в адрес европейских институтов, подрывающих, по мнению Вашингтона, «политическую свободу и суверенитет» региона. В документе также содержится тезис, что Европа должна больше вкладываться в собственную безопасность, поскольку США «больше не Атлант», удерживающий мировой порядок. Кроме того, европейские официальные лица критикуются за «нереалистичные ожидания» относительно завершения конфликта на Украине. США, в свою очередь, позиционируют себя скорее как арбитра между Европой и Россией, а не готового к совместному противостоянию союзника. Для восстановления «стратегической стабильности на евразийском континенте» и снижения риска прямого конфликта между Россией и европейскими государствами потребуется значительное дипломатическое участие США, говорится в документе.

Вместе с тем власти Кипра намерены способствовать большей прозрачности во взаимодействии с единомышленниками-партнерами по всему миру — на Западных Балканах, в Индо-Тихоокеанском регионе, в Центральной Азии, Африке, Латинской Америке, а также на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива. Что касается отношений с Китаем, то Кипр в качестве председателя в Евросовете «будет поддерживать конструктивный диалог для решения проблемных вопросов и углубления сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес».

Что Никосия обещает Украине

В разделе «Внешняя политика» кипрской программы Украине посвящено шесть абзацев, в то время как трансатлантическим отношениям — три. Власти Кипра обещают, что в период председательства республики в Евросовете блок будет оказывать дополнительную политическую, дипломатическую, экономическую, военную и гуманитарную помощь Киеву «столько, сколько потребуется». Кроме того, в документе отмечается, что ЕС в соответствии с подходом «мир через силу» будет поддерживать Украину в ее праве на самооборону.

Что касается отношений с Россией, то в программе подчеркивается, что Кипр по время своего председательства в Евросовете будет работать над усилением давления на Москву — продвигать новые санкции против России, а также бороться с обходом ограничительных мер через третьи страны. Кроме того, власти республики поддерживают инициативу ЕС по созданию специального трибунала (англ. Special Tribunal for the Crime of Aggression against Ukraine).

Говоря о приоритетах председательства своей страны, Христодулидис отдельно указал на исторические параллели, которые, по его мнению, связывают Кипр и Украину. «В течение следующих шести месяцев поддержка Киева будет оставаться приоритетом для кипрского председательства. Конечно, не могло быть иначе, учитывая, что мы, Республика Кипр, имеем непосредственное представление о том, что означает вторжение, что означает оккупация, что означает нарушение основных принципов и прав», — заявил он.

В 1960 году Кипр получил независимость от Великобритании, что привело к столкновениям между греческим и турецким населением острова. В итоге в 1964-м на территорию Кипра ввели миротворческий контингент ООН. Через десять лет на острове произошел военный переворот, новые власти поддерживали идею присоединения Кипра к Греции. На этом фоне Турция ввела на остров свои войска, около месяца продолжались боевые действия. В результате Кипр был разделен на две части — северную, турецкую (позднее она получила название Турецкая республика Северного Кипра, ТРСК — около 40% территории), и южную, греческую. Между ними находится буферная зона, или «зеленая линия», где размещены миротворцы ООН. ТРСК признана только Анкарой. Никосия считает северный Кипр незаконно оккупированной территорией. С тех пор было предпринято несколько попыток организовать переговоры по объединению Кипра, но все они были безуспешны. ЕС неоднократно требовал от турецких властей признания независимости Республики Кипр и увязывал с этим вопросом перспективы вступления Турции в ЕС.

Примечательно, что неразрешенный территориальный конфликт не стал препятствием для вступления Республики Кипр в ЕС. Это произошло в 2004 году; при этом к договору о присоединении был приложен протокол, согласно которому применение законодательства ЕС (acquis communautaire) приостанавливается на северных территориях, которые не контролируются правительством республики. Европейский дипломатический источник заявил РБК, что пример с Кипром крайне показателен в контексте дискуссий о том, может ли Украина претендовать на членство в ЕС, учитывая, что Россия взяла под контроль часть ее территорий.

Власти Кипра называют расширение ЕС «геополитической необходимостью». В программном документе отмечается, что республика будет стремиться к «дальнейшему существенному прогрессу» на пути к членству в блоке партнеров из Западных Балкан, а также Украины и Молдавии.

Когда в начале декабря Христодулидис посещал Киев, украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что председательство Кипра в Евросовете может стать знаковым в контексте открытия переговорных кластеров для Украины. Членство республики в блоке — один из пунктов разрабатываемого сейчас плана мирного урегулирования: как сообщала The Washington Post, ссылаясь на американских и украинских чиновников, план предполагает, что Киев присоединится к ЕС к 2027 году. Украинская сторона считает свое вступление в блок одной из гарантий безопасности в случае завершения конфликта. Европейцы в целом поддерживают эту идею, но не спешат называть четкий срок завершения евроинтеграции Украины. При этом на неформальной встрече европейских министров по делам ЕС, которая состоялась во Львове 11–12 декабря 2025 года, было принято решение начать новые технические переговоры с Киевом, чтобы обойти несогласие Венгрии, которая последовательно блокирует вступление республики в союз.

Турция как страна — кандидат в члены ЕС также упомянута в программе кипрского председательства: отношения этой страны с блоком, согласно документу, будут развиваться «в рамках, установленных в апреле 2024 года Евросоветом».Тогда по итогам специального заседания европейские лидеры обнародовали заявление, в котором отметили, что блок«придает особое значение возобновлению и прогрессу переговоров по кипрскому урегулированию в контексте укрепления сотрудничества между ЕС и Турцией. В ответ Анкара заявила, что связывать прогресс в отношениях Анкары и ЕС с решением кипрской проблемы неприемлемо.