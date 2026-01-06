Уиткофф и Кушнер отправятся в Париж на встречу союзников Украины

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отправятся в Париж для участия во встрече союзников Украины, которая состоится 6 января, сообщает Politico со ссылкой представителя Елисейского дворца.

«Мы стремились сблизиться с американцами и не смирились с тем, что США бросят Украину. Нам удалось добиться этого процесса сближения между Украиной, Европой и Америкой», — сказал он.

Чиновник отметил, что госсекретарь США Марко Рубио на встрече присутствовать не будет «по очевидным причинам», имея в виду ситуацию в Венесуэле, уточняет издание.

Reuters Всего на встрече будут присутствовать лидеры более чем 27 стран, включая президент Украины Владимира Зеленского, отмечает . Агентство со ссылкой на записку, которую направили 35 приглашенным делегациям подчеркивает, что мероприятие, в частности, будет посвящено обеспечению вклада в «многонациональные силы» для Украины в случае прекращения огня, в координации с Киевом и при поддержке США. Кроме того, будет поднят вопрос гарантий безопасности Украине.

«Мы достигли соглашения по оперативным деталям гарантий безопасности. Мы объясним, как они структурированы и насколько важны долгосрочные обязательства всех участников», — заявил представитель французского председательства.

До этого состоялись встречи с «коалицией желающих» и советниками нацбезопасности европейских стран, а также заседание начальников генштабов. Они прошли с 3 по 5 января. 4 января Зеленский заявил о появлении нового шанса на завершение конфликта на Украине.

«Сейчас у нас <…> новый шанс завершить конфликт. И мы благодарны за то, что не одиноки на дипломатическом пути», — сказал он

«Коалиция желающих» — это формат, в который входит более 30 стран, главным образом европейских союзников Украины, готовых участвовать в возможной миротворческой миссии и гарантиях безопасности для Киева после достижения перемирия.