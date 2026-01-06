Уиткофф и Кушнер отправятся в Париж на встречу союзников Украины
Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отправятся в Париж для участия во встрече союзников Украины, которая состоится 6 января, сообщает Politico со ссылкой представителя Елисейского дворца.
«Мы стремились сблизиться с американцами и не смирились с тем, что США бросят Украину. Нам удалось добиться этого процесса сближения между Украиной, Европой и Америкой», — сказал он.
Чиновник отметил, что госсекретарь США Марко Рубио на встрече присутствовать не будет «по очевидным причинам», имея в виду ситуацию в Венесуэле, уточняет издание.
Всего на встрече будут присутствовать лидеры более чем 27 стран, включая президент Украины Владимира Зеленского, отмечает Reuters. Агентство со ссылкой на записку, которую направили 35 приглашенным делегациям подчеркивает, что мероприятие, в частности, будет посвящено обеспечению вклада в «многонациональные силы» для Украины в случае прекращения огня, в координации с Киевом и при поддержке США. Кроме того, будет поднят вопрос гарантий безопасности Украине.
«Мы достигли соглашения по оперативным деталям гарантий безопасности. Мы объясним, как они структурированы и насколько важны долгосрочные обязательства всех участников», — заявил представитель французского председательства.
До этого состоялись встречи с «коалицией желающих» и советниками нацбезопасности европейских стран, а также заседание начальников генштабов. Они прошли с 3 по 5 января. 4 января Зеленский заявил о появлении нового шанса на завершение конфликта на Украине.
«Сейчас у нас <…> новый шанс завершить конфликт. И мы благодарны за то, что не одиноки на дипломатическом пути», — сказал он
«Коалиция желающих» — это формат, в который входит более 30 стран, главным образом европейских союзников Украины, готовых участвовать в возможной миротворческой миссии и гарантиях безопасности для Киева после достижения перемирия.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах