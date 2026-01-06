 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Уиткофф и Кушнер отправятся в Париж на встречу союзников Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отправятся в Париж для участия во встрече союзников Украины, которая состоится 6 января, сообщает Politico со ссылкой представителя Елисейского дворца.

«Мы стремились сблизиться с американцами и не смирились с тем, что США бросят Украину. Нам удалось добиться этого процесса сближения между Украиной, Европой и Америкой», — сказал он.

Чиновник отметил, что госсекретарь США Марко Рубио на встрече присутствовать не будет «по очевидным причинам», имея в виду ситуацию в Венесуэле, уточняет издание.

Зеленский анонсировал изменения в оборонной сфере и дипломатии
Политика
Владимир Зеленский

Всего на встрече будут присутствовать лидеры более чем 27 стран, включая президент Украины Владимира Зеленского, отмечает Reuters. Агентство со ссылкой на записку, которую направили 35 приглашенным делегациям подчеркивает, что мероприятие, в частности, будет посвящено обеспечению вклада в «многонациональные силы» для Украины в случае прекращения огня, в координации с Киевом и при поддержке США. Кроме того, будет поднят вопрос гарантий безопасности Украине.

«Мы достигли соглашения по оперативным деталям гарантий безопасности. Мы объясним, как они структурированы и насколько важны долгосрочные обязательства всех участников», — заявил представитель французского председательства.

До этого состоялись встречи с «коалицией желающих» и советниками нацбезопасности европейских стран, а также заседание начальников генштабов. Они прошли с 3 по 5 января. 4 января Зеленский заявил о появлении нового шанса на завершение конфликта на Украине.

«Сейчас у нас <…> новый шанс завершить конфликт. И мы благодарны за то, что не одиноки на дипломатическом пути», — сказал он

«Коалиция желающих» — это формат, в который входит более 30 стран, главным образом европейских союзников Украины, готовых участвовать в возможной миротворческой миссии и гарантиях безопасности для Киева после достижения перемирия.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Владимир Зеленский Украина Франция Джаред Кушнер Стив Уиткофф
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен, политик
10 января 1981 года
Материалы по теме
Зеленский сообщил о подготовке Киева к двум вариантам развития событий
Политика
«Коалиция желающих» подготовила план развертывания войск на Украине
Политика
Проведет ли Украина выборы и референдум о мире в 2026 году
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
«Царица» на смену президента Венесуэлы и суд над Мадуро в США. Главное Политика, 08:07
Задорнов, Коган и другие рассказали о личных портфелях на 2026 годПодписка на РБК, 08:00
В Белом доме усомнились в законности контроля Дании над Гренландией Политика, 07:55
Трамп призвал нефтекомпании США «готовиться» за недели до захвата Мадуро Политика, 07:28
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23
Сборная Швеции впервые за 14 лет выиграла молодежный ЧМ по хоккею Спорт, 07:16
В Пензенской области отразили атаку восьми беспилотников Политика, 07:12
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Аналитики назвали главные тренды развития АПК на 2026 год Бизнес, 07:00
Уиткофф и Кушнер отправятся в Париж на встречу союзников Украины Политика, 06:53
ЦРУ назвало Трампу кандидатов на руководство Венесуэлой после Мадуро Политика, 06:36
Канада впервые за три года попала в призеры молодежного ЧМ по хоккею Спорт, 06:25
В Липецкой области после атаки БПЛА на промышленном объекте возник пожар Политика, 06:18
В России с 9 января устранят «лазейку» для тонированных авто Общество, 06:03
Кто стал самым высокооплачиваемым российским спортсменом в 2025 году Спорт, 06:00