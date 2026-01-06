В Дании заметили смену тактики Трампа для контроля над Гренландией

Власти Дании опасаются за Гренландию в связи с внезапными действиями США в Венесуэле. «Что будет дальше?» — задался вопросом один из датских чиновников. Европейские страны поддерживают суверенитет Копенгагена над островом

Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Американский президент Дональд Трамп изменил тактику в отношении Гренландии, перейдя от запугивания властей Дании к прямому контакту с жителями острова, уверены датские чиновники, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

«А что будет дальше? Этого мы опасаемся», — пояснил FT один из собеседников.

Датские власти подчеркивают, что Гренландия открыта для американских инвестиций, но бизнесмены не проявляют энтузиазма для развития зарождающейся горнодобывающей промышленности. «Единственное, чего они еще не предложили, — это то, чего они никогда не смогут предложить: чтобы Гренландия стала частью Америки», — отметил высокопоставленный дипломат ЕС. По мнению другого источника, США не нужно аннексировать Гренландию, ведь «они могут получить все, что захотят». «Это делает ситуацию такой загадочной», — резюмировал он.

В поддержку Дании выступили скандинавские и балтийские соседи, а также Великобритания, Франция и Германия, однако, подчеркивает издание, мало кто открыто осудил цели Соединенных Штатов. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что поддерживает действующую премьер-министра Дании Метте Фредериксен, которая оказалась под серьезным политическим давлением. Стармер сказал телеканалу Sky News, что «будущее должно принадлежать» датскому королевству и Гренландии.

Издание Economist сообщало, что администрация президента Трампа готовится предложить Гренландии соглашение по типу Договора о свободной ассоциации (Compacts of Free Association, COFA), который Вашингтон заключал с различными странами в Тихом океане. При этом Дания указывает, что на острове и так есть американская военная база, а ограничений на численность американских войск в Гренландии нет.

Гренландия — бывшая датская колония, но остается частью королевства, которое продолжает контролировать ее внешнюю политику и безопасность. Это самый большой в мире остров — 2,166 млн кв. км, из которых почти 80% покрыто льдом, на северо-востоке Северной Америки. Население — немногим более 50 тыс. жителей, по большей части это инуиты (эскимосы).

Дональд Трамп не раз обозначал, что целью США является контроль за крупнейшим в мире островом в Атлантическом океане, в декабре 2025 года американский президент назначил губернатора Луизианны Джеффа Лэндри спецпосланником президента США по Гренландии, цель которого — продвижение американских интересов на территории острова ради безопасности и «выживания союзников и, по сути, всего мира». Недавно в телефонном интервью The Atlantic на фоне военной операции в Венесуэле Трамп заявил, что США «необходимо» контролировать Гренландию для «обороны».

По данным Politico, Вашингтон планирует установить контроль над островом к промежуточным выборам в ноябре 2026 года или 250‑й годовщине независимости США 4 июля. В Белом доме же утверждают, что отстаивают интересы в Западном полушарии на правах сверхдержавы и согласно стратегии национальной обороны.