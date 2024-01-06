 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Суд над Трампом ,  
0 

Трамп обжалует недопуск к праймериз в Колорадо в феврале

Суд рассмотрит апелляцию Трампа на недопуск к праймериз в Колорадо в феврале
Сюжет
Суд над Трампом
Сюжет
Выборы в США

Верховный суд рассмотрит обращение экс-президента США Дональда Трампа с жалобой на недопуск к первичным президентским выборам в штате Колорадо, следует из документов суда.

«Ходатайство <...> удовлетворено», — говорится в документе. Дело направлено на устные слушания, которые начнутся 8 февраля.

В конце декабря Верховный суд Колорадо запретил Трампу участвовать в местных праймериз, которые начнутся 5 марта. Решение опиралось на обвинения Трампа в участии в штурме Капитолия 6 января 2021 года. Аналогичное решение приняли в штате Мэн, после чего экс-президент подал апелляцию.

Может ли Трамп стать президентом после запрета его праймериз в Колорадо
Политика
Дональд Трамп

Во время штурма Капитолия толпа сторонников Трампа ворвалась в здание, где должно было состояться заседание конгресса, посвященное утверждению результатов президентских выборов 2020 года. При столкновениях погибли пять человек, 140 полицейских пострадали. Конгресс США вынес импичмент Трампу 13 января, обвинив его в подстрекательстве к насилию.

За последние годы Трамп стал фигурантом четырех уголовных дел, ему предъявлены обвинения уголовного характера по 91 пункту. Сейчас рассматривается дело о вмешательстве экс-президента в выборы в штате Джорджия в 2020 году. В марте 2024-го начнется процесс по делу о тайной выплате Трампом денег порнозвезде Сторми Дэниелс, а в мае — о ненадлежащем хранении секретных документов. По делу о заговоре с целью помешать утверждению итогов президентских выборов (речь о попытке захвата Капитолия) дата судебного процесса еще не назначена.

Теги
Персоны
Дональд Трамп Колорадо праймериз обжалование
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп оспорил решение о недопуске к праймериз в штате Мэн
Политика
МИД Украины заявил, что с Трампом «можно работать»
Политика
Кандидат в президенты от республиканцев пообещала помиловать Трампа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
Telegram после снятия штрафов заявил об отсутствии активов в России Технологии и медиа, 06:06
Британские военные разместили вакансию главы подводного флота в интернете Общество, 05:38
Трамп обжалует недопуск к праймериз в Колорадо в феврале Общество, 05:15
ET узнала о расследовании Индии из-за данных об отправке оружия Украине Политика, 04:24
ЦАХАЛ нанесла ответные удары по «Хезболле» Политика, 04:22
В Раде заявили, что закон о мобилизации коснется уехавших украинцев Политика, 03:55
В Польше выступили против продления свободной торговли с Украиной Политика, 03:26
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Над иранской мечетью Джамкаран подняли красный «флаг мести» Общество, 03:21
В Лондоне вынесли приговор подкастерам, призывавшим к казни принца Гарри Общество, 02:57
Глава Пентагона попал в больницу из-за осложнений после медпроцедуры Общество, 02:31
Кулеба фразой «не кипишуйте» ответил на слова Госдепа о сокращении помощи Политика, 02:17
Власти Шотландии отказались платить за жилье для украинцев Политика, 01:51
Минобороны сообщило об отражении ракетной атаки в Крыму Политика, 01:46
Глава ЕК заявила о подготовке «плана Б» по помощи Киеву Политика, 01:41