Суд рассмотрит апелляцию Трампа на недопуск к праймериз в Колорадо в феврале

Трамп обжалует недопуск к праймериз в Колорадо в феврале

Верховный суд рассмотрит обращение экс-президента США Дональда Трампа с жалобой на недопуск к первичным президентским выборам в штате Колорадо, следует из документов суда.

«Ходатайство <...> удовлетворено», — говорится в документе. Дело направлено на устные слушания, которые начнутся 8 февраля.

В конце декабря Верховный суд Колорадо запретил Трампу участвовать в местных праймериз, которые начнутся 5 марта. Решение опиралось на обвинения Трампа в участии в штурме Капитолия 6 января 2021 года. Аналогичное решение приняли в штате Мэн, после чего экс-президент подал апелляцию.

Во время штурма Капитолия толпа сторонников Трампа ворвалась в здание, где должно было состояться заседание конгресса, посвященное утверждению результатов президентских выборов 2020 года. При столкновениях погибли пять человек, 140 полицейских пострадали. Конгресс США вынес импичмент Трампу 13 января, обвинив его в подстрекательстве к насилию.

За последние годы Трамп стал фигурантом четырех уголовных дел, ему предъявлены обвинения уголовного характера по 91 пункту. Сейчас рассматривается дело о вмешательстве экс-президента в выборы в штате Джорджия в 2020 году. В марте 2024-го начнется процесс по делу о тайной выплате Трампом денег порнозвезде Сторми Дэниелс, а в мае — о ненадлежащем хранении секретных документов. По делу о заговоре с целью помешать утверждению итогов президентских выборов (речь о попытке захвата Капитолия) дата судебного процесса еще не назначена.