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Выборы президента США ,  
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Трамп оспорил решение о недопуске к праймериз в штате Мэн

Трамп подал апелляцию на решение о недопуске к праймериз в штате Мэн
Сюжет
Выборы президента США
Трамп подал апелляцию на решение госсекретаря штата Мэн Шенны Беллоуз о недопуске его к праймериз. Свое решение Беллоуз объясняла участием экс-президента в «мятеже» во время штурма Капитолия в январе 2021 года
Фото: Namer Crim / Reuters
Фото: Namer Crim / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп подал апелляцию на решение госсекретаря штата Мэн Шенны Беллоуз, которым его не допустили к предварительным выборам республиканцев в регионе. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на судебные документы.

Белоуз отстранила Трампа от праймериз в конце декабря. Свое решение она объяснила участием экс-президента в событиях до и после штурма Капитолия 6 января 2021 года, сославшись на 14-й поправку к Конституции США.

Согласно третьему разделу 14-й поправки к Конституции, должностным лицам, давшим клятву поддерживать Конституцию и участвовавшим в мятеже, после этого запрещается занимать ответственные посты в исполнительной власти, вооруженных силах, судейской системе и т.п. Эта мера, ратифицированная в 1868 году, через три года после окончания Гражданской войны, была призвана помешать конфедератам вернуться к власти, отмечает WP.

«Я понимаю, что ни один госсекретарь [штата] никогда не лишал кандидата в президенты доступа к бюллетеням на основании третьего раздела 14-й поправки. Однако я также осознаю, что ни один кандидат в президенты никогда прежде не участвовал в мятеже», — заявила тогда Беллоуз.

Как отмечает WP, апелляция Трампа должна быть рассмотрена Верховным судом штата до 17 января. После этого дело может быть передано в высший суд штата Мэн, либо в Верховный суд США.

Адвокаты Трампа настаивают на внесении имени экс-президента в избирательный бюллетень. По их словам, конгресс не предоставлял государственным чиновникам, таким как Беллоуз, право решать, кто соответствует критериям третьего раздела 14-й поправки к Конституции. Они также опровергли участие Трампа в восстании и подчеркнули, что он не подстрекал мятежников.

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Штат Мэн стал вторым штатом, который отстраненил Трампа от праймериз. За неделю до этого аналогичтое решение принял Верховный суд Колорадо. Решение также опиралось на обвинения Трампа в мятеже. Этот случай стал первым в американской истории, когда суд вынес решение на основании 14-й поправки к Конституции и запретил кандидату в президенты участвовать в первичных выборах на территории штата.

За последние годы Трамп стал фигурантом четырех уголовных дел, ему предъявлен 91 пункт уголовных обвинений. Сейчас рассматривается его дело о вмешательстве в выборы в штате Джорджия в 2020 году, в марте 2024 года начнется процесс по делу о тайной выплате денег порнозвезде Сторми Дэниелс, а в мае — судебный процесс по делу о ненадлежащем хранении секретных документов. По делу о заговоре с целью помешать утверждению итогов президентских выборов (речь о попытке захвата Капитолия) дата судебного процесса еще не назначена.

Штурм Капитолия произошел 6 января 2021 года. Толпа сторонников Трампа ворвалась в здание, где должно было состояться заседание конгресса, посвященное утверждению результатов президентских выборов 2020 года. При столкновениях погибли пять человек, 140 полицейских пострадали. Конгресс США вынес импичмент Трампу 13 января, обвинив его в подстрекательстве к насилию. Экс-президент обвинения неоднократно опровергал.

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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