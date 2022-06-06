Суд в США выдал ордера на арест двух «связанных с Абрамовичем» самолетов
Федеральный суд в Нью-Йорке выдал ордера на арест двух самолетов, которые власти США связывают с российским бизнесменом Романом Абрамовичем, сообщил Bloomberg.
Ордера касаются самолетов Boeing 787-8 Dreamliner и Gulfstream G650ER. Их стоимость американские власти оценивают более чем в $400 млн (24,6 млрд руб. по текущему курсу). Как писал в декабре Forbes, в России Dreamliner стал самым дорогим частным джетом, а в мире таких самолетов всего 250.
В США считают, что оба самолета были доставлены в марте в Россию в нарушение экспортных ограничений США, введенных после начала спецоперации на Украине. По данным ФБР, Boeing с марта находится в Дубае, а Gulfstream — по-прежнему в Москве. Оба воздушных судна, как говорится в показаниях одного из агентов ФБР, контролировались через подставные компании, передает CNBC.
РБК направил запрос представителю Абрамовича.
Абрамович в середине марта попал под санкции Евросоюза. Власти ЕС назвали его «российским олигархом, имеющим давние и тесные связи с Владимиром Путиным», и отметили, что эти связи помогли ему «сохранить капитал». В обосновании также говорилось, что Абрамович — ключевой акционер металлургической и горнодобывающей компании «Евраз» и что компания — один из крупнейших налогоплательщиков в России.
Санкции предусматривают запрет на въезд и заморозку активов. Бизнесмен с решением ЕС не согласился и решил оспорить его в европейском суде.
США против Абрамовича санкции не вводили, однако ввели ограничения на экспорт в Россию товаров авиационной отрасли. Теперь все самолеты, которые произведены в США или имеют более 25% деталей американского производства, должны получать специальную лицензию, если их планируется поставить в Россию. В марте Минторг США запретил обслуживание 100 коммерческих и частных самолетов, в том числе самолета Абрамовича.