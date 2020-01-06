Политика , 06 янв, 18:15
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США обвинили Россию и Китай в блокировании заявлений ООН
Соединенные Штаты обвинили Россию и Китай в намеренном блокировании заявления Совета Безопасности ООН, «подчеркивающего неприкосновенность дипломатических и консульских зданий», после нападения на посольство США в Багдаде 31 декабря. Об этом передает Reuters.
Миссия США при ООН отметила, что 27 стран выступили против нападения на американское посольство в Ираке на «фоне резкого контраста» в виде молчания двух постоянных членов Организации Объединенных Наций — России и Китая.
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