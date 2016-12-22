СМИ узнали о заморозке помощи Палестине на $125 млн после твита Трампа

Вашингтон приостановил выплату финансовой помощи, предназначенной для палестинских беженцев. До этого Дональд Трамп в своем Twitter усомнился в ее целесообразности из-за отсутствия у Палестины уважения к Штатам

Граффити с изображением Дональда Трампа на стене между Палестиной и Израилем. Вифлеем, Палестина. Декабрь 2017 года (Фото: Mussa Qawasma / Reuters)

Соединенные Штаты отложили выплату $125 млн финансовой помощи Ближневосточному агентству ООН, которое занимается поддержкой палестинских беженцев, сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. Решение было принято, после того как президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter высказал недовольство отсутствием «уважения» к Штатам и заинтересованности в мирном процессе со стороны Палестины, несмотря на оказываемое ей финансирование.

Предполагалось, что США выплатят на палестинских беженцев $125 млн 2 января, уточняет агентство. Однако госсекретарь США Рекс Тиллерсон приостановил выплату средств до новых распоряжений администрации президента, рассказали собеседники агентства.

Агентство добавляет, что задержка может быть чисто символической, поскольку у США есть еще несколько недель на то, чтобы провести выплату. Однако, подчеркивает Bloomberg, в прошлые разы средства перечислялись оперативно в начале года.

3 января Трамп на своей странице в Twitter поставил под сомнение вопрос необходимости финансовой помощи Палестине, заявив, что она не проявляет заинтересованности в мирных переговорах с Израилем и не проявляет уважения к Соединенным Штатам, несмотря на оказываемую финансовую помощь.

«Мы платим палестинцам сотни миллионов долларов в год и не получаем взамен ни благодарности, ни уважения», — написал он. По мнению американского президента, Палестина также не желает вести мирные переговоры с Израилем. «Но если палестинцы не хотят вести мирные переговоры, почему мы должны платить им в будущем такие огромные суммы?» — задался вопросом Трамп.

6 декабря 2017 года Трамп объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля и начать подготовку к переносу туда американского посольства. Данное решение осудили Палестина и другие арабские страны. 21 декабря Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию с осуждением признания​ Штатами Иерусалима израильской столицей. До голосования Трамп пригрозил странам, которые поддержат эту резолюцию, сокращением финансирования.