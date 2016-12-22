Трамп усомнился в целесообразности финансовой помощи Палестине

США оказывают финансовую помощь Палестине на сотни миллионов в год, однако не получают за это ни уважения, ни благодарности, заявил Дональд Трамп. Он считает, что палестинцы не хотят вести мирные переговоры с Израилем

Дональд Трамп (Фото: Mike Theiler / dpa / Global Look Press)

Президент США Дональд Трамп поставил под вопрос необходимость финансовой помощи Палестине, заявив, что она не проявляет заинтересованности в мирных переговорах с Израилем. В своем Twitter президент написал, что за выделенные Палестине сотни миллионов долларов в год США не получают ни благодарности, ни уважения.

«Мы платим миллиарды долларов ни за что не только Пакистану, но и многим другим странам. Например, мы платим палестинцам сотни миллионов долларов в год и не получаем взамен ни благодарности, ни уважения», — написал он.

Палестина, считает президент США, «не хочет вести переговоров о мирном договоре с Израилем». При этом США, по его словам, уже сняли с повестки дня самую сложную часть — вопрос о столице. «Но если палестинцы не хотят вести мирные переговоры, почему мы должны платить им в будущем такие огромные суммы?» — написал Трамп.

В первый день нового года президент США назвал «глупостью» финансовую помощь Пакистану. «Соединенные Штаты по глупости передали Пакистану более $33 млрд финансовой помощи за последние 15 лет. В ответ они не дали нам ничего, кроме лжи и обмана, считая наших лидеров дураками. Они обеспечивают безопасность для террористов, за которыми мы охотимся в Афганистане, и почти нам не помогают. Более этого не будет!» — написал тогда Трамп.

6 декабря 2017 года Трамп объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля и начать подготовку к переносу туда американского посольства. Закон о признании Иерусалима столицей Израиля конгресс США принял еще в 1995 году, однако с тех пор раз в полгода президенты подписывали указ о​ переносе сроков вступления его в силу. ​

Генассамблея ООН большинством в 128 голосов осудила признание Иерусалима израильской столицей. До голосования президент США пригрозил тем странам, которые поддержат эту резолюцию с осуждением действий США, сокращением финансирования.

