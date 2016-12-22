Небензя обвинил США в попытке сорвать ядерную сделку с Ираном

Протесты в Иране — не тема для разбора на заседании Совбеза ООН, заявил постпред России Василий Небензя. По его словам, истинная цель США, созвавших экстренное заседание по этой теме, не защита прав иранцев, а срыв ядерной сделки

Василий Небензя (Фото: Zuma / TASS)

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США созвали экстренное заседание Совбеза вовсе не для защиты прав иранского народа, а для того, чтобы подорвать «ядерную сделку» с Тегераном, передает ТАСС.

«Для всех очевидно, что выбранная сегодня тема не соотносится с уставными прерогативами Совета Безопасности», — сказал постоянный представитель России при ООН.

По его словам, «истинная подоплека» созыва экстренного заседания Совбеза ООН «кроется не в попытках защитить права человека и интересы иранского народа, а в завуалированной попытке использовать текущий момент для продолжения линии на подрыв Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы», а США своими действиями только подрывают авторитет СБ ООН «как главного органа, ответственного за поддержание международного мира и безопасности».

Небензя также заявил, что Ирану необходимо дать время, для того чтобы власти смогли разобраться с проблемами в стране.

«Мы, разумеется, сожалеем о потере человеческих жизней в результате не таких уж и мирных демонстраций. Но дайте Ирану самому разобраться со своими проблемами, тем более что это и происходит», — подчеркнул Небензя (цитата по «РИА Новости»).

Массовые протесты начались в Иране 28 декабря, во втором по величине городе страны Мешхеде и охватили порядка 20 городов страны. Люди выходят на улицы из-за недовольства инфляцией, высоким уровнем безработицы и против действующих властей страны. Жертвами протестов стали уже более 20 человек, среди них есть как гражданские лица, так и сотрудники правоохранительных органов.

Секретарь Совбеза Ирана Али Шахмани 2 января заявил, что протесты в стране инспирированы извне. По его словам, протестные настроения разжигают в социальных сетях власти США, Великобритании и Саудовской Аравии — с тем, чтобы «остановить прогресс» Ирана.

Постпред США при ООН Никки Хейли, в свою очередь, заявила, что США к развитию массовых антиправительственных настроений в Иране не​причастны, а сами выступления являются «полностью спонтанными».

Экстренное заседание Совбеза ООН проводится по инициативе США. «Мы не имеет права молчать. Граждане Ирана молят о свободе», — заявила Хейли 3 января.​