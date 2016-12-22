Захарова прокомментировала планы США созвать заседание СБ ООН по Ирану

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала планы США созвать в ближайшие дни спецзаседания Совета безопасности ООН и Совета ООН по правам человека в связи с ситуацией в Иране. В своем сообщении на Facebook Захарова упомянула протестные акции в Соединенных штатах.

«Нет сомнений, что делегации США есть что рассказать миру. Например, Никки Хейли [Постпред США при ООН] может поделиться американским опытом разгона протестных акций», — считает Захарова. Она привела в пример «массовые аресты и подавление» движения Occupy Wall Street (2011 года) и «зачистку» Фергюсона (2014 года).

Президент Владимир Путин также несколько раз упоминал движение Occupy Wall Street. «Правоохранительные органы и спецслужбы США разобрали его на колесики и растворили», — говорил Путин в июне 2017 года в интервью NBC News на вопрос о том, как подавляются протестные движения в России. В конце этого же месяца на заседании Общественной палаты президент заявил, что ФБР при подавлении протеста «порвала все в клочья».

Вашингтон заявил о своем намерении провести спецзаседания ООН 3 января. «Мы не имеем права молчать. Граждане Ирана молят о свободе», — говорила в ходе брифинга постпред при ООН Никки Хейли, отметив, что заседания могут пройти «в ближайшие дни».

Массовые протесты начались в Иране 28 декабря, во втором по величине городе страны Мешхеде. С тех пор митинги прошли по меньшей мере в 20 городах. По информации Guardian, в результате протестов погибло более 20 человек, арестовано более 400.

Люди выходят на улицы из-за недовольства инфляцией, высоким уровнем безработицы и против действующих властей страны. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани полагает, что за организацией протестов стоят США, Великобритания и Саудовская Аравия, которые «хотят задушить движение Ирана изнутри».