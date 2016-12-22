Белый дом назвал события в Иране «настоящим народным восстанием»

Международное сообщество не должно оставаться в стороне от «настоящего народного восстания», которое происходит в Иране, заявила представитель Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, Дональд Трамп может решиться на санкции

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Акции протеста в Иране, вызванные падением уровня жизни, разгулом коррупции и недоверием к правящему режиму, являются настоящим народным восстанием. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

«Мы видим истинное народное восстание, организованное храбрыми иранскими гражданами», — сказала она. При этом Сандерс отметила, что международное сообщество не должно оставаться в стороне.

Она не исключила, что администрация Дональда Трампа может ввести новые ограничительные меры против Ирана в связи с событиями в стране. Однако Сандерс уточнила, что президент США еще не принял окончательного решения ни по поводу санкций, ни по вопросу об окончательном выходе из соглашения по иранской ядерной программе.

​«Президент еще не принял окончательного решения по этому вопросу, он держит все варианты на столе в связи с этим», — сказала представитель Белого дома. Сандерс уклонилась от ответа, поддерживает ли администрация смену правящего в Иране режима. Если протестующие хотят добиться своих целей путем воздействия на действующих лидеров, пусть и действуют так, если это возможно, пояснила она.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон намерен созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН и Совета по правам человека по событиям в Иране. «Мы не имеем права молчать. Граждане Ирана молят о свободе», — сказала Хейли. Она процитировала несколько лозунгов, под которыми протестующие выходили на улицы в иранских городах,​ и заявила, что мир не должен повторить ошибки, которую он допустил в 2009 году (тогда в Иране прошла крупнейшая волна демонстраций со времен Исламской революции 1979 года).

По словам Хейли, выступления в Иране являются спонтанными, США не имеют к их организации никакого отношения. Обвинения в причастности к вспышке протеста она назвала «полной бессмысленностью».

Массовые акции протеста в Иране, которые в некоторых местах переросли в беспорядки, начались в четверг, 28 декабря. Вышедшие на улицы люди выражали недовольство резким ростом цен, особенно на продукты питания, ростом безработицы и засильем коррупции. Первые демонстранты вышли на улицы второго по величине города страны Мешхеда, выступления быстро распространились на другие города, включая Тегеран. Причем лозунги протестующих были не только экономическими, но и политическими, в том числе антиклерикальными. На некоторых акциях протестующие требовали не только ухода с поста верховного лидера страны Али Хаменеи, которого называли при этом «диктатором», но и смены государственного строя (Иран — исламская республика).

По неподтвержденным данным, в ходе протестов и столкновений с силами правопорядка уже погибли более 20 человек, количество арестованных превысило 400 человек.