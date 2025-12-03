МИД Финляндии получил от России ноту о прекращении части энергосоглашения
Россия уведомила Финляндию о прекращении действия двух статей энергетического соглашения по гидроэлектростанциям на реке Вуокса. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.
«Министерство иностранных дел Финляндии получило официальную ноту от России, в которой она сообщает о прекращении действия двух статей соглашения по ГЭС на Вуоксе», — говорится в публикации.
2 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился прекратить действие ст. 3 и 4 соглашения 1972 года между СССР и Финляндией, касающегося Светогорской ГЭС и ГЭС «Иматра». Решение было принято по предложению МИДа и Минэнерго России в соответствии со ст. 37 федерального закона «О международных договорах Российской Федерации».
Документ предусматривает, что Москва больше не обязана производить компенсационные поставки электроэнергии в связи с односторонним прекращением закупок российской электроэнергии с 4 апреля 2022 года.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили