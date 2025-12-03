МИД Финляндии получил от России ноту о прекращении части энергосоглашения

Фото: Maria_Andreevna / Shutterstock

Россия уведомила Финляндию о прекращении действия двух статей энергетического соглашения по гидроэлектростанциям на реке Вуокса. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.

«Министерство иностранных дел Финляндии получило официальную ноту от России, в которой она сообщает о прекращении действия двух статей соглашения по ГЭС на Вуоксе», — говорится в публикации.

2 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился прекратить действие ст. 3 и 4 соглашения 1972 года между СССР и Финляндией, касающегося Светогорской ГЭС и ГЭС «Иматра». Решение было принято по предложению МИДа и Минэнерго России в соответствии со ст. 37 федерального закона «О международных договорах Российской Федерации».

Документ предусматривает, что Москва больше не обязана производить компенсационные поставки электроэнергии в связи с односторонним прекращением закупок российской электроэнергии с 4 апреля 2022 года.