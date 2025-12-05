Путин начал встречу с президентом Индии

Video

В Нью-Дели началась встреча президента России Владимира Путина и президента Индии Драупади Мурму.

Владимир Путин прибыл в Индию с официальным визитом 4 декабря. Вечером российский президент провел неформальную встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

5 декабря состоялись официальные переговоры между российской и индийской делегациями. В состав российской делегаций вошли министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минсельхоза Оксана Лут и министр здравоохранения Михаил Мурашко, а также председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

В рамках визита Путин также принял участие в пленарном заседании Российско-индийского форума. По итогам визита было подписано в общей сложности более 25 межведомственных и коммерческих соглашений, которые ранее были анонсированы. В частности, лидеры приняли программу экономического сотрудничества и программу культурных обменов до 2030 года.

Драупади Мурму стала 15-м президентом Индии в 2022 году. Она является второй женщиной-президентом после Пратибхи Патил, которая была индийским лидером с 2007 по 2012 год.

До этого российский лидер встречался с президентом Индии в 2018 году. Тогда Путин посещал Нью-Дели с официальным визитом.