Чего ждать от первого за четыре года визита Путина в Индию

Чего ждать от первого за четыре года визита Путина в ИндиюПереговоры в Нью-Дели пройдут на фоне растущего санкционного и тарифного давления США
4 декабря президент России Владимир Путин начнет двухдневный визит в Нью-Дели, в рамках которого встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Это первая поездка российского лидера в Индию за четыре года. Сам Моди дважды побывал в России в 2024 году: в июле он посетил Москву впервые после пятилетнего перерыва, вызванного пандемией и другими обстоятельствами, а в октябре принял участие в саммите БРИКС в Казани.
По данным Reuters, в российскую делегацию войдут министр обороны Андрей Белоусов, главы Рособоронэкспорта, Сбербанка, «Роснефти» и «Газпром нефти», а также представители компаний из других отраслей, задействованных в двустороннем сотрудничестве.
В дни визита Путина в Нью-Дели пройдет Российско-индийский форум: российский президент выступит на пленарном заседании, в мероприятии примут участие высокопоставленные чиновники и представители бизнеса из обеих стран. Вице-премьер России Денис Мантуров сообщил индийскому новостному агентству ANI, что на форуме будут обсуждаться расширение и диверсификация взаимной торговли, включая увеличение поставок индийского оборудования, сырья и продовольствия в Россию. Также Путин примет участие в церемонии запуска телеканала RT India, посетит мемориал Махатмы Ганди и проведет встречу с президентом Индии Драупади Мурму.
Какие соглашения могут быть заключены
В Кремле анонсировали, что по итогам российско-индийского саммита будет принято совместное заявление двух лидеров, а также подписаны 10 межведомственных и более 15 коммерческих документов. Одной из центральных тем переговоров, как ожидается, станет сотрудничество в оборонной сфере. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, планируется обсудить дополнительные поставки Индии зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Контракт на покупку первых пяти полковых комплектов С-400 «Триумф» на $5,43 млрд был подписан во время визита Путина в Индию в октябре 2018 года. Переговоры значительно осложнил принятый за год до этого в США закон «О противодействии противникам Америки» (CAATSA), предлагающий введение вторичных санкций против структур, которые заключают «значительные сделки» с подсанкционными российскими компаниями, в частности с «Рособоронэкспортом». Вашингтон ввел санкции против Китая и Турции за покупку С-400, однако Нью-Дели удалось их избежать, прибегнув к альтернативным платежным механизмам и не используя американскую валюту. Большая часть комплектов уже поставлена, окончательного исполнения контракта в Нью-Дели ожидают в 2026 году.
Полученные Индией С-400 были развернуты вдоль границ с Китаем и Пакистаном. Индийский телеканал NDTV отмечает, что комплексы С-400 хорошо себя зарекомендовали во время майской операции «Синдур», позволив Вооруженным силам Индии отследить и сбить несколько пакистанских самолетов «на сотни километров внутри пакистанского воздушного пространства, обеспечив полное господство в воздухе». Эффективность системы побудила Индию рассмотреть вопрос о закупке еще пяти комплексов С-400.
На переговорах могут обсуждаться и поставки ЗРК С-500 «Прометей», радиус действия которого составляет около 600 км (у С-400 — до 400 км). Причем, по данным NDTV, индийская сторона заинтересована в совместном производстве систем, в рамках которого индийские компании будут сотрудничать с концерном «Алмаз-Антей» и производить некоторые компоненты.
В ночь на 7 мая 2025 года индийская армия объявила о начале операции «Синдур» против террористической инфраструктуры на территории Пакистана и в спорных районах Джамму и Кашмира. Эта акция стала ответом на теракт 22 апреля в городе Пахалгам, расположенном в горном районе Анантнаг союзной территории Джамму и Кашмир, которая находится под контролем и административным управлением Индии. Жертвами теракта стали 26 человек, преимущественно туристы. Ответственность за атаку взяла на себя малоизвестная группировка «Фронт сопротивления» (The Resistance Front, TRF), которую Нью-Дели называет прикрытием базирующейся в Пакистане террористической организации «Лашкар-и-Тайба» («Армия праведников», признана террористической и запрещена в России). 10 мая стороны объявили о прекращении огня, оно соблюдается до сих пор.
В начале ноября российский посол в Нью-Дели Денис Алипов рассказал о планах запустить в республике лицензионное производство истребителей пятого поколения Су-57. Россия и Индия также обсуждают совместную доработку зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь» и потенциальную закупку Индией радиолокационной станции системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) «Воронеж», утверждает The National Interest. В ноябре глава «Ростеха» Сергей Чемезов подтвердил, что Россия готова продолжить поставлять Индии любые вооружения, необходимые для обеспечения ее безопасности.
Как ожидается, на саммите будет обсуждаться и сотрудничество в атомной энергетике. С 2002 года при участии «Росатома» идет строительство крупнейшей в Индии атомной электростанции (АЭС) «Куданкулам». Первый и второй энергоблоки были введены в эксплуатацию в 2013 и 2016 годах, сейчас строятся еще четыре. Во время прошлогоднего визита Моди в Москву стало известно, что «Росатом» предложил построить в Индии еще шесть блоков большой мощности российского дизайна на новой площадке и атомные электростанции малой мощности (АСММ). Эта инициатива обсуждалась в ходе визита главы госкорпорации в Мумбаи в ноябре 2025 года.
Песков также сообщил, что стороны активно обсуждают договор о трудовой миграции. Индийская газета The Economic Times сообщила в ноябре, что он будет касаться защиты прав индийских работников. По состоянию на конец 2025 года в России работают около 70 тыс. граждан Индии, преимущественно в строительстве и текстильной промышленности, однако, по данным издания, в последнее время растет спрос на индийских специалистов в сфере машиностроения и электроники.
Как давление Трампа влияет на отношения Индии и России
В последнее время одно из наиболее важных направлений российско-индийского сотрудничества, поставки энергоносителей, оказалось под ударом из-за давления США. Белый дом неоднократно выражал недовольство тем, что с 2022 года Индия увеличила закупки нефти у России в разы. Поставки из России стали составлять до 35% индийского нефтяного импорта (1,75 млн барр. в день с января по июнь 2025 года), а взаимный товарооборот вырос с $13,1 млрд в 2021/22 финансовом году до $68,7 млрд в 2024/25-м. В Кремле сообщили, что стороны рассчитывают выйти на показатель $100 млрд к 2030 году.
Несмотря на готовность пойти на уступки Вашингтону, в том числе в вопросе наращивания закупок американских энергоносителей и сооружений, в начале апреля Трамп ввел в отношении индийских товаров 25-процентные ввозные пошлины. В августе к ним добавились «штрафные» пошлины в 25%, введенные за покупку российской нефти. В итоге совокупная ставка для индийской продукции составила 50%. В октябре Минфин США также ввел санкции против двух крупнейших нефтедобывающих российских компаний ЛУКОЙЛа и «Роснефти». По данным Reuters, в результате в последние недели Индия сократила закупки российской нефти до трехлетнего минимума.
The National Interest прогнозирует, что новые американские санкции вряд ли полностью остановят сотрудничество России и Индии в энергетике, но индийские компании, вероятно, воздержатся от новых сделок по закупке российской нефти и, как следствие, неизбежно произойдет снижение совокупного товарооборота.
США также вряд ли благосклонно отнесутся к новым сделкам двух стран в военно-технической сфере. Индийское издание The Wire сообщило в сентябре, что представители оборонной отрасли Индии опасаются, что в ответ на потенциальные поставки С-400 и С-500 США могут ввести санкции в рамках закона CAATSA. Как отмечает Financial Times, Индии потребуются «исключительные ухищрения», чтобы заключить соглашения с Россией, но не осложнить отношения с США, «если это вообще возможно».
