Президенту разрешили вводить управление имуществом «недружественных лиц»

Госдума одобрила поправки, позволяющие президенту водить временное управление имуществом лиц из недружественных стран. Поправки носят ретроспективный характер и применяются к правоотношениям, возникшим с 24 февраля 2022 года

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Госдума во втором чтении приняла поправки, которые закрепили право президента России вводить временное управление в отношении имущества, которое принадлежит лицам из недружественных стран, свидетельствует карточка законопроекта на сайте правовых актов нижней палаты. Сейчас подобные меры регулируются указом президента.

Эти полномочия закрепляются в федеральном законе «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств». Соответствующие поправки были подготовлены депутатами на прошлой неделе.

Как отмечает ТАСС, главе государства будет дано право устанавливать особый порядок для сделок российских граждан и юрлиц с гражданами и компаниями из недружественных государств либо контролируемым недружественными государствами. Президент получит право вводить временное управление в отношении находящегося на территории России движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юрлиц, имущественных прав, которые принадлежат лицам недружественных иностранных государств.

Он также получит полномочия вводить особый (специальный) порядок обращения взыскания на денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, а так же особый порядок исполнения обязательств перед лицами из недружественных государств для России, ее субъектов, муниципальных образований и резидентов. Полномочия президента также будут расширены за счет возможности устанавливать особый (специальный) порядок валютного регулирования и валютного контроля, в том числе в отношении валютных операций резидентов и нерезидентов, включая приобретение и отчуждение иностранной валюты, внешних и внутренних ценных бумаг резидентами и нерезидентами, ввоз в Россию и вывоз из России валютных ценностей и внутренних ценных бумаг.

Нормы вступят в силу со дня официального опубликования и будут применяться к правоотношениям, возникшим с 24 февраля 2022 года.

После начала российской спецоперации на Украине и введенных против Москвы санкций Россия создала специальный список недружественных стран. В список вошли США и Канада, все государства Евросоюза, Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар), Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, Украина, Черногория, Швейцария, а также Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур, Тайвань, Южная Корея и Япония.

Владимир Путин своим апрельским передал под временное управление Росимущества два энергетических актива — немецкой госкомпании Uniper (пакет 87,73% в российской компании «Юнипро») и финской госкомпании Fortum (два пакета на 69,88 и 28,35% российской «Фортум», которые принадлежит Fortum Russia и Fortum Holding соответственно). В Кремле отмечали, что цель указа — сформировать «компенсационный фонд» в ответ на «незаконную экспроприацию» российских активов за рубежом.

Спустя три месяца президент своим указом передал во временное управление Росимущества доли иностранных компаний в российской «дочке» Danone и пивоваренной компании «Балтика», а в сентябре — норвежские доли в типографиях «Прайм Принт». Речь идет о типографиях в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске и Воронеже. Согласно сайту типографий, норвежская компания «Амедиа Истерн Юэроп» является единственным акционером «Прайм Принт» в Москве, Екатеринбурге и Челябинске, а также мажоритарным акционером одноименных компаний в Новосибирске и Воронеже. Среди клиентов указаны «Новая газета», издательский дом «Комсомольская правда», холдинг News Media (Life, Mash, Shot, Super), «Из рук в руки».