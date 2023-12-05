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Война санкций ,  
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Президенту разрешили вводить управление имуществом «недружественных лиц»

Госдума разрешила президенту вводить управление имуществом «недружественных лиц»
Сюжет
Война санкций
Госдума одобрила поправки, позволяющие президенту водить временное управление имуществом лиц из недружественных стран. Поправки носят ретроспективный характер и применяются к правоотношениям, возникшим с 24 февраля 2022 года
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Госдума во втором чтении приняла поправки, которые закрепили право президента России вводить временное управление в отношении имущества, которое принадлежит лицам из недружественных стран, свидетельствует карточка законопроекта на сайте правовых актов нижней палаты. Сейчас подобные меры регулируются указом президента.

Эти полномочия закрепляются в федеральном законе «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств». Соответствующие поправки были подготовлены депутатами на прошлой неделе.

Как отмечает ТАСС, главе государства будет дано право устанавливать особый порядок для сделок российских граждан и юрлиц с гражданами и компаниями из недружественных государств либо контролируемым недружественными государствами. Президент получит право вводить временное управление в отношении находящегося на территории России движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юрлиц, имущественных прав, которые принадлежат лицам недружественных иностранных государств.

Он также получит полномочия вводить особый (специальный) порядок обращения взыскания на денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, а так же особый порядок исполнения обязательств перед лицами из недружественных государств для России, ее субъектов, муниципальных образований и резидентов. Полномочия президента также будут расширены за счет возможности устанавливать особый (специальный) порядок валютного регулирования и валютного контроля, в том числе в отношении валютных операций резидентов и нерезидентов, включая приобретение и отчуждение иностранной валюты, внешних и внутренних ценных бумаг резидентами и нерезидентами, ввоз в Россию и вывоз из России валютных ценностей и внутренних ценных бумаг.

Нормы вступят в силу со дня официального опубликования и будут применяться к правоотношениям, возникшим с 24 февраля 2022 года.

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После начала российской спецоперации на Украине и введенных против Москвы санкций Россия создала специальный список недружественных стран. В список вошли США и Канада, все государства Евросоюза, Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар), Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, Украина, Черногория, Швейцария, а также Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур, Тайвань, Южная Корея и Япония.

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Владимир Путин своим апрельским передал под временное управление Росимущества два энергетических актива — немецкой госкомпании Uniper (пакет 87,73% в российской компании «Юнипро») и финской госкомпании Fortum (два пакета на 69,88 и 28,35% российской «Фортум», которые принадлежит Fortum Russia и Fortum Holding соответственно). В Кремле отмечали, что цель указа — сформировать «компенсационный фонд» в ответ на «незаконную экспроприацию» российских активов за рубежом.

Спустя три месяца президент своим указом передал во временное управление Росимущества доли иностранных компаний в российской «дочке» Danone и пивоваренной компании «Балтика», а в сентябре — норвежские доли в типографиях «Прайм Принт». Речь идет о типографиях в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске и Воронеже. Согласно сайту типографий, норвежская компания «Амедиа Истерн Юэроп» является единственным акционером «Прайм Принт» в Москве, Екатеринбурге и Челябинске, а также мажоритарным акционером одноименных компаний в Новосибирске и Воронеже. Среди клиентов указаны «Новая газета», издательский дом «Комсомольская правда», холдинг News Media (Life, Mash, Shot, Super), «Из рук в руки».

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Госдума список недружественных стран Имущество президент Владимир Путин

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