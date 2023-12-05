Финская таможня выявила поставку 3,5 тыс. дронов в Россию в обход санкций

В ведомстве считают, что две финские компании оформили экспорт в третьи страны электроники и различного оборудования, «классифицированного как оборонное», но в итоге груз оказался в России

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В Финляндии расследуют уголовное дело о возможных поставках в Россию товаров, попадающих под санкции Евросоюза, в том числе почти 3,5 тыс. беспилотников на сумму €2 млн, сообщает таможенная служба страны.

По данным ведомства, две финские компании оформили экспортные операции на поставку продукции в третьи страны транзитом через российскую территорию, но в итоге груз остался в России. Груз представлял собой различную электронику, микроконтроллеры, полупроводниковые компоненты и другое оборудование, «классифицированное как оборонное».

В обеих компаниях, название которых не уточняется, значится «одно и то же ответственное лицо», заявили в таможне (его имя и должность не приводятся). В ведомстве считают, что одно из предприятий закупало санкционную продукцию, а другое выполняло роль экспедитора.

«Есть основания полагать, что деятельность осуществлялась из России. В ходе операции была создана обширная сеть международных компаний, благодаря которой можно было финансировать операцию, например, из России», — заявил директор по надзору таможни Ханну Синкконен. Финляндия ведет расследование в сотрудничестве с Нидерландами, Великобританией, США и полицейской службой ЕС Европолом.

В деле фигурируют шесть человек, один из них с сентября находится под арестом.

С начала российской военной операции на Украине Евросоюз принял против Москвы несколько пакетов санкций, которые в том числе подразумевают запрет на поставки в Россию множества товаров. В соответствии с 11-м пакетом ограничительных мер Брюссель может вводить вторичные санкции, например, в отношении неевропейских компаний, помогающих не соблюдать антироссийские рестрикции, и ограничивать торговлю с третьими странами, при посредничестве которых подсанкционные европейские товары попадают в Россию. В июне ЕС пообещал подготовить список технологий двойного назначения, экспорт которых имеет высокое значение для экономической безопасности блока.

Власти России считают санкции незаконными и неэффективными. В МИДе заявляли, что западные страны «и кнутом, и пряником пытаются отвадить [партнеров Москвы] от экономического и любого другого сотрудничества с Россией».