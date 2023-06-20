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Война санкций ,  
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ЕС ужесточит контроль за экспортом товаров двойного назначения

ЕС утвердит список технологий двойного назначения, экспорт которых будет контролироваться
Маргрете Вестагер
Маргрете Вестагер (Фото: Sebastian Gollnow / Global Look Press)

ЕС к сентябрю примет список технологий двойного назначения, экспорт которых имеет высокое значение для экономической безопасности блока. Об этом заявила замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер.

По ее словам, технологии будут вноситься в список в зависимости от риска их использования в военных целях или для нарушения прав человека. Вестагер отметила, что некоторые государства — члены ЕС и другие страны уже начали ограничивать экспорт критически важных технологий. «Однако последние события показывают, что существует явная необходимость в более скоординированных действиях на уровне ЕС», — сказала она.

По словам Вестагер, стратегия «не зависит от страны», но ЕС будет использовать «геополитический фильтр» при оценке рисков. «Не секрет, что Россия вызвала наши опасения по поводу энергетической безопасности. Аналогичным образом, в марте президент [Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен заявила, что Китай представляет особые проблемы с безопасностью технологий и утечкой технологий», — добавила она.

Помимо экспортного контроля, ЕС собирается усилить контроль в области внешних и внутренних инвестиций (когда иностранные компании покупают критически важные компании или инфраструктуру в Европе).

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