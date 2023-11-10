Орбан: Украина во всех отношениях не готова к переговорам о членстве в Евросоюзе

Орбан заявил, что Украина не готова к переговорам по членству в ЕС

ЕК ранее рекомендовал начать переговоры о членстве Украины в ЕС. МИД Венгрии после этого предупредил, что «война» рискует распространиться на Европу. Орбан указал, что страна не готова стать членом объединения

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Украина не готова к переговорам о ее членстве в Евросоюзе, поэтому такие переговоры даже начинать не стоит, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«Следующие полтора месяца будут очень трудными, поскольку миграционный и украинский вопросы вызывают очень серьезные конфликты. Украина не готова вступить в ЕС, и переговоры не должны начинаться», — заявил премьер.

Вместе с этим он подчеркнул, что ЕС «должен Венгрии много денег», которые не хочет передавать по разным причинам. Орбан призвал не связывать выделение этих средств с позицией Будапешта по Украине.

По словам политика, пока он будет у власти, Венгрия никогда не согласится финансировать украинское государство за счет денег венгерских налогоплательщиков. «Элита Брюсселя принимает свои решения в интересах глобалистской элиты», — добавил он.

Евросовет ранее одобрил создание специального фонда для Украины на €50 млрд, сумма составляет 45% всего бюджетного дефицита Украины до 2027 года. Венгрия после этого предложила разделить заложенную помощь на две части, посчитав, что половины суммы Украине будет пока достаточно. Financial Times писала, что ЕС может разблокировать почти €13 млрд финансирования для Венгрии для поддержки помощи Украине. Россия критикует поддержку Киева странами Запада

Украина подала заявку на вступление в Евросоюз в феврале 2022 года, после начала российской военной операции. 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией. В ЕК подчеркнули, что переговоры должны официально начаться после того, как Киев выполнит оставшиеся условия для начала процесса вступления в союз, связанные с усилением борьбы с коррупцией, принятием закона о лоббировании в соответствии с европейскими стандартами и усилением гарантий для национальных меньшинств.

В тот же день посол ЕС на Украине Катарина Матернова сообщила, что Киев до середины декабря должен выполнить четыре условия, чтобы получить зеленый свет на начало переговоров о вступлении в Евросоюз.

Президент Украины Владимир Зеленский после публикации рекомендаций отметил, что 8 ноября «история Украины и всей Европы сделала шаг в правильном направлении». Вместе с этим он поручил правительству начать подготовку к переговорам о вступлении Украины в ЕС. В частности, украинский кабмин должен обеспечить завершение выполнений рекомендаций ЕС, внести предложения о создании переговорной делегации и усовершенствовать порядок принятия актов, направленных на имплементацию европейского права и выполнение обязательств Киева.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее говорил, что Украина не должна быть принята в Евросоюз, пока там не прекратится вооруженный конфликт, иначе он рискует распространиться на всю Европу. «Разве на Украине нет войны? Мы видим, что ни свобода СМИ, ни свобода слова там не соблюдаются. Мы видим, что выборы даже не проводятся», — отмечал дипломат.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Россия никогда не была против вступления Украины в ЕС, поскольку это не военный союз. «Мы всегда были против военного освоения украинской территории, потому что это угрожает нашей безопасности. Вот против чего мы выступали. Но что касается экономической интеграции — ради бога, это их выбор», — пояснял глава государства.

Окончательное решение, начинать ли переговоры с Украиной и Молдавией, должен принять Европейский совет. Вопрос будет на повестке саммита ЕС 14–15 декабря 2023 года — для запуска процесса нужно единогласное одобрение всех 27 стран сообщества.