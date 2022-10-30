Власти признали Южные Сандвичевы острова и Бермуды недружественными

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 61,13 (-0,44) Инвестиции, 28 окт, 16:12
Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 61,53 (+0,18) Инвестиции, 28 окт, 16:12
Кремль сформулировал возможную платформу для переговоров Путина и Байдена Политика, 11:47
Как бизнесу покупать электроэнергию у независимого поставщика РБК и РН-Энерго, 11:42
Футболист «Спартака» Айртон выиграл Кубок Либертадорес с «Фламенго» Спорт, 11:42
Число погибших при давке в Сеуле россиянок увеличилось до четырех Общество, 11:42
Qazaq Air приостановила полеты по двум маршрутам в Новосибирск Бизнес, 11:40
Власти признали Южные Сандвичевы острова и Бермуды недружественными Политика, 11:20
Байден проголосовал на выборах в конгресс вместе с 18-летней внучкой Политика, 11:12
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
«Вот заработаю 30 млн и заживу!»: чем опасно откладывать жизнь на потом Pro, 11:12
Овечкин забил гол «Нэшвиллу» и превзошел достижение Гретцки Спорт, 11:03
Интеллигентность — это про чувство вкуса. Как ее оценить РБК и ГАЛС, 11:03
Южная Корея провела учения в ответ на ракетные пуски КНДР. Видео Политика, 11:00
Капризов установил новый рекорд в НХЛ Спорт, 10:41
Число погибших в давке в Сеуле иностранцев выросло до 22 Общество, 10:38
Интроверты: как перестать «ломать» себя и добиться успеха Pro, 10:35
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Война санкций ,  
0 

Власти признали Южные Сандвичевы острова и Бермуды недружественными

Правительство России включило 11 британских заморских территорий в список недружественных
Правительство внесло в список недружественных еще 11 заморских территорий Великобритании. Теперь в него включены все 14 британских заморских владений
Южные Сандвичевы острова
Южные Сандвичевы острова (Фото: Konrad Wothe / imagebroker.com / Global Look Press)

Правительство России добавило в перечень недружественных 11 заморских территорий Великобритании, которые поддержали введенные против Москвы санкции. Это Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос.

В сообщении правительства говорится, что в списке до этого были только три подконтрольные Лондону территории (остров Ангилья, Британские Виргинские острова и Гибралтар), теперь в список включены все заморские владения Великобритании.

В начале марта в ответ на санкции против России со стороны Евросоюза, США и других стран из-за военных действий на Украине Москва внесла в список недружественных все государства ЕС, США, Великобританию, Канаду, Японию и др. Российским гражданам и компаниям разрешили расплачиваться по валютным обязательствам перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран в рублях.

Помимо ограничений в отношении российских граждан, компаний и банков, ЕС и США в конце февраля заблокировали активы ЦБ.

В конце июля кабинет министров расширил список иностранных государств и территорий, «совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия». В него добавили острова Гернси и Мэн (они поддержали британские санкции), а также Багамские острова. Те запретили любые операции с Банком России, российским Минфином и рядом банков.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Великобритания список недружественных стран санкции
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Россия закрыла въезд для перевозчиков грузов из «недружественных стран»
Политика
Сделки с участием лиц из недружественных стран изучит правкомиссия
Бизнес
В Минфине назвали сценарии выхода недружественных иностранцев на рынок
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter