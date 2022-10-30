Власти признали Южные Сандвичевы острова и Бермуды недружественными

Правительство внесло в список недружественных еще 11 заморских территорий Великобритании. Теперь в него включены все 14 британских заморских владений

Южные Сандвичевы острова (Фото: Konrad Wothe / imagebroker.com / Global Look Press)

Правительство России добавило в перечень недружественных 11 заморских территорий Великобритании, которые поддержали введенные против Москвы санкции. Это Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос.

В сообщении правительства говорится, что в списке до этого были только три подконтрольные Лондону территории (остров Ангилья, Британские Виргинские острова и Гибралтар), теперь в список включены все заморские владения Великобритании.

В начале марта в ответ на санкции против России со стороны Евросоюза, США и других стран из-за военных действий на Украине Москва внесла в список недружественных все государства ЕС, США, Великобританию, Канаду, Японию и др. Российским гражданам и компаниям разрешили расплачиваться по валютным обязательствам перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран в рублях.

Помимо ограничений в отношении российских граждан, компаний и банков, ЕС и США в конце февраля заблокировали активы ЦБ.

В конце июля кабинет министров расширил список иностранных государств и территорий, «совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия». В него добавили острова Гернси и Мэн (они поддержали британские санкции), а также Багамские острова. Те запретили любые операции с Банком России, российским Минфином и рядом банков.