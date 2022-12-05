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Макрон заявил о «рассинхронизации» в отношениях США и ЕС

Президент Макрон: в отношениях между США и ЕС есть «рассинхронизация» из-за энергетики
Проблемы возникли из-за того, что ЕС покупают топливо, а США продают его. Цена для европейцев и американцев серьезно различается, отметил Макрон
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

В отношениях между США и Европой произошла «рассинхронизация» на фоне проблем в энергетическом секторе, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью CBS.

«Я думаю, что эта администрация и лично президент [США Джо] Байден очень привязаны к Европе. Но когда вы смотрите на ситуацию сегодня, действительно происходит рассинхронизация. Почему? Энергетика», — сказал французский лидер.

По его словам, между ЕС и США образовался «большой разрыв» ввиду того, что европейцы покупают нефть и газ у американцев, но цены для потребителей в США и Европе разнятся: в ЕС они в шесть раз выше, чем в Соединенных Штатах. Это влияет «на покупательную способность и конкурентоспособность» двух обществ, подчеркнул Макрон.

«Я хочу, чтобы мы были союзниками, я хочу, чтобы мы были друзьями, я хочу, чтобы мы были партнерами. Я хочу сотрудничать с США, но я не хочу быть зависимым», — отметил Макрон.

Макрон дал интервью в ходе визита в США. Во время него, в том числе при переговорах с Байденом, французский лидер поднимал и другие болезненные темы для отношений Вашингтона и Брюсселя. Среди них — американский закон о снижении инфляции (Inflation Reduction Act — IRA).

Байден принял его в августе. Документ предусматривает выделение $430 млрд на сокращение затрат на здравоохранение, энергию, снижение вредных выбросов, налоговую реформу, сокращение дефицита. В Еврокомиссии отмечали, что эти меры могут привести к оттоку инвестиций из ЕС в США, которые обещают компаниями значительные льготы.

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Макрон отмечал, что IRA и другие подобные методы могут «расколоть Запад», в связи с чем сторонам следует «координировать и повторно синхронизировать» политические программы. Байден после этого заявил о готовности внести «некоторые изменения» в законодательство, выгодные Европе, а также отметил, что в Вашингтоне никогда не намеревались оставлять в стороне страны-партнеры.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Эмманюэль Макрон США ЕС

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года
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