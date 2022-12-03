Минфин Франции заявил о прорыве на фоне риска торговой войны с США

Макрон и Байден достигли понимания по американскому закону, вызвавшего обеспокоенность в Париже, сказал министр Ле Мэр. Он заявил о нежелании торговой войны между странами и одном общем враге — Китае

Джо Байден и Эмманюэль Макрон (Фото: Drew Angerer / Getty Images News)

Администрация американского президента и конгресс поняли проблему в отношении нового закона о климате и инфляции (The Inflation Reduction Act, IRA), который угрожает переносом европейских производственных мощностей в США. Этого удалось достичь после встречи президентов США Джо Байдена и Франции Эмманюэля Макрона, заявил Reuters французский министр финансов Бруно Ле Мэр.

Так он оценил слова Байдена, который рассказал о готовности внести «некоторые изменения» в законодательство, выгодные Европе, а также отметил, что в Вашингтоне никогда не намеревались оставлять в стороне сотрудничавших с США страны. Он подчеркнул: «Мы собираемся продолжать создавать рабочие места на производстве в Америке, но не за счет Европы» и пояснил, что исключение могут сделать для союзных государств, у которых с США есть соглашение о свободной торговле.

«Это большой прорыв — сказать: они наши союзники, они наши друзья. Таким образом, даже если у нас нет торговой сделки с Европой, мы собираемся рассматривать европейские комплектующие так же, как и компоненты из стран с торговой сделкой», — сказал министр финансов Франции.

Ле Мэр отметил, что ни США, ни Франция не желают «торговой войны в той ситуации, в которой мы находимся», поскольку у них есть «один конкурент под названием Китай». В Вашингтоне видят своей стратегической целью не ослабление Европы, а работу в партнерстве с ней, подчеркнул он.

Закон, о котором идет речь, вступил в США в силу в августе. Он предусматривает миллиардные льготы компаниям, которые производят продукцию в США и работают в сфере возобновляемых источников энергии. Это вызвало обеспокоенность в Европе по поводу воздействия некоторых мер на промышленность, включая угрозу переманивания инвестиций.

Власти Франции сочли угрозу переноса европейских производственных мощностей в США особенно волнующей, указав на нежелание «рисковать еще большей деиндустриализацией в Европе в то время, когда мы пытаемся провести реиндустриализацию». Собеседник AFP в Елисейском дворце назвал закон «репатриацией американских инвестиций в Европу».

Макрон во время визита в США несколько раз упоминал закон в своих выступлениях. В частности, он счел, что закон может «расколоть Запад», а Вашингтон решит свои проблемы, но создаст новые для Парижа. Многие рабочие места в Европе будут уничтожены, закон «сверхагрессивен» для французского бизнеса, отметил президент.

Как писал Bloomberg, немецкие власти увидели угрозу «трансатлантической торговой войны» из-за действий Макрона. Канцлер Олаф Шольц полагает, что следует ответить США увеличением поддержки собственной промышленности. В Еврокомиссии при этом предупредили об ущербе, который будет нанесен в случае глобальной гонки субсидий.



