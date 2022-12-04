Глава ЕК исключила торговую войну с США из-за закона против инфляции

Урсула фон дер Ляйен призвала к кооперации между ЕС и США вместо конфронтации. Она отметила, что стороны должны сохранять индустриальное лидерство на фоне сильного развития Китая

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Christophe Gateau / dpa / Global Look Press)

Американский закон о снижении инфляции (Inflation Reduction Act — IRA) вызывает озабоченность в Европе, но торговая война между Европейским союзом и Соединенными Штатами не отвечает интересам ни Брюсселя, ни Вашингтона, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая в Колледже Европы в Брюгге, ее речь транслировалась в Twitter-аккаунте главы ЕК.

«ЕС будет отвечать в адекватной и тщательно сбалансированной манере на IRA. Но означает ли это, что мы вступим в торговую войну в Соединенными Штатами [в данный период]? Это не в наших интересах и не в интересах американцев». — сказала она.

В качестве примера влияния IRA на Европу фон дер Ляйен привела ситуацию с электромобилями. В США налоговые льготы получат как их производители, так и покупатели. В итоге это приведет к тому, что компании будут перенаправлять инвестиции из Европы в США, сказала глава ЕК.

По словам фон дер Ляйен, в конкуренции между Вашингтоном и Брюсселем нет ничего плохого, она может помочь развитию технологий чистой энергии по обе стороны Атлантики, но «правила игры» должны быть равными. Глава ЕК отметила, что внутри ЕС должны быть проведены реформы в области инвестирования, но необходимо также сотрудничать с США, чтобы смягчить последствия для европейского рынка, которые может нанести IRA.

Она добавила, что среди последствий этого американского закона — несправедливая конкуренция, закрытие рынков, дискриминация среди инвесторов и др. Причем все это может коснуться не только Европы, но и других мировых игроков, отметила фон дер Ляйен.

Президент США Джо Байден подписал IRA в августе этого года. Закон предусматривает выделение $430 млрд на сокращение затрат на здравоохранение, энергию, снижение вредных выбросов, налоговую реформу, сокращение дефицита. Одним из его направлений является предоставление льгот для тех семей, которые перейдут на экологически чистую энергию и электромобили, — они смогут сэкономить более $1 тыс. в год.

Фон дер Ляйен — не первый европейский политик, который критикует этот закон. Французский президент Эмманюэль Макрон предупредил, что IRA может привести к расколу Запада. Он также назвал закон «сверхагрессивным» по отношению к бизнесу Франции, указав, что он «убьет много рабочих мест». Макрон, как и глава ЕК, призвал к координации между Европой и США в данном вопросе.