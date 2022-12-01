Макрон увидел риск «раскола Запада» из-за нового закона в США

Макрон назвал закон о переносе производств в США «сверхагрессивным» для Франции, проблема Вашингтона будет решена за счет Парижа. Германия опасается торговой войны, а в ЕК предупредили о риске глобальной гонки субсидий

Эмманюэль Макрон (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Новый американский закон об инфляции и климате (The Inflation Reduction Act, IRA), который предусматривает предоставление субсидий американским компаниям, негативно отразится на отношениях между странами Запада, заявил французский президент Эмманюэль Макрон, выступая в посольстве республики в США, пишет Financial Times.

«Меры последних нескольких месяцев, в частности IRA, — это меры, которые расколют Запад. <...> Нам необходимо координировать и повторно синхронизировать наши политические программы», — сказал он.

Затем, выступая в библиотеке конгресса, Макрон назвал закон «сверхагрессивным» по отношению к бизнесу Франции, указав, что он «убьет много рабочих мест». Французский президент подчеркнул: «Возможно, вы решите свою проблему, но вы усугубите мою». Он указал, что ему «никто не звонил» из США во время обсуждения IRA, и предложил «поставить себя на мое место».

Закон, о котором идет речь, вступил в США в силу в августе. Он предусматривает миллиардные льготы компаниями, которые производят продукцию в США и работают в сфере возобновляемых источников энергии. Это вызвало обеспокоенность в Европе по поводу воздействия некоторых мер на промышленность, включая угрозу переманивания инвестиций.

Координатор Совета нацбезопасности Джон Кирби рассказал 28 ноября об уже состоявшихся «очень продуктивных обсуждениях» по IRA, добавив, что «команда изучает варианты». Он сообщил, что у США с Евросоюзом есть целевая группа, которая продолжит диалог по этому вопросу. В Белом доме считают, что американский закон «предоставляет значительные возможности для европейских фирм» и выгоды для энергобезопасности Евросоюза за счет ускорения перехода к экологически чистой энергии» Это не игра с нулевой суммой. IRA собирается увеличить долю инвестиций в чистую энергетику по всему миру, а не делить ее пополам», — заявила на брифинге представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

При этом опрошенные Politico американские сенаторы заявили о нежелании пересматривать закон. Председатель комитета по финансам (в чьей компетенции налоги и торговля), демократ Рон Уайден отверг возможность пересмотра закона, отметив, что тот предусматривает создание больше высокооплачиваемых рабочих мест в США. Сенатор-демократ Дебби Стабеноу указала, что документ побудит иностранные компании перенести производство в США: «Мы бы хотели, чтобы они приехали и построили здесь заводы».

Перенос производственных мощностей из Европы в США беспокоит французские власти больше всего, рассказали ранее AFP в Елисейском дворце. «Мы не можем рисковать еще большей деиндустриализацией в Европе в то время, когда мы пытаемся провести реиндустриализацию», — сказал собеседник агентства. Он назвал закон «репатриацией американских инвестиций в Европу».

Власти Германии опасаются угрозы начала «трансатлантической торговой войны» и риска того, что ее начнет Макрон, говорили источники Bloomberg. По их словам, немецкий канцлер Олаф Шольц полагает, что ЕС следует ответить США увеличением поддержки собственной промышленности, а конфликт с Вашингтоном станет стратегической ошибкой. Bloomberg называет отсутствие единой позиции по этому вопросу признаком разногласий между Францией и Германией.

Еврокомиссия призвала страны ЕС к единству по вопросу IRA и указала, что США не проявляют срочности в своих действиях, стороны ищут конкретные решения, сообщили источники агентства среди высокопоставленных чиновников ЕС. По их словам, ЕК готовит суверенный фонд для поддержки ключевых отраслей промышленности, который будет финансировать за счет заемных средства, там при этом считают, что глобальная гонка субсидий может нанести ущерб.