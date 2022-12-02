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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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Как Макрон стал главным партнером Байдена в ЕС

Что президент Франции обсуждал с Байденом в Вашингтоне
Трехдневный визит Эммануэля Макрона в Вашингтон подтвердил статус Франции как «старейшего союзника США» и помог урегулировать экономические вопросы, способные внести раскол в отношения двух стран
Эмманюэль Макрон и Джо Байден (справа)
Эмманюэль Макрон и Джо Байден (справа) (Фото: Doug Mills / Getty Images)

С каким багажом Макрон и Байден подошли к переговорам

В четверг, 1 декабря, в Вашингтоне прошли переговоры президента США Джо Байдена и французского лидера Эмманюэля Макрона. Последний раз тот посещал американскую столицу в 2018 году, по приглашению Дональда Трампа, занимавшего тогда Овальный кабинет. При этом визит Макрона стал первым визитом иностранного лидера в США после промежуточных выборов, которые, вопреки прогнозам, позволили демократам сохранить большинство в Сенате, и первым в истории повторным визитом французского лидера на Североамериканский континент. Макрон и его жена Брижит прибыли в Вашингтон во вторник вечером и покинут американскую столицу в пятницу.

Отношения Франции и США сейчас нельзя назвать безоблачными: прошлой осенью, после того, как Австралия отказалась от контракта на поставку подводных лодок с Францией в пользу США, Макрон предпринял экстраординарный шаг и отозвал посла в Вашингтоне на консультации. Переговорам также предшествовало обострение отношений Вашингтона не только с Парижем, но и с Брюсселем. The Wall Street Journal и Politico со ссылкой на источники писали, что в Евросоюзе недовольны законом Байдена о снижении инфляции (IRA), в рамках которого был выделен пакет помощи «зеленой промышленности» на $369 млрд и который предоставляет американским компаниям преимущество перед европейскими и делает произведенные в ЕС товары менее конкурентоспособными. Агентство Reuters со ссылкой на французского дипломата сообщало, что главной задачей Макрона на переговорах с Байденом станет достижение договоренности об исключениях для европейского бизнеса в рамках IRA по аналогии с теми, что были сделаны для Канады и Мексики.

Помимо экономических вопросов, страны разъединяет и подход к переговорам с Москвой по конфликту на Украине (Макрон не раз подвергался критике за свою позицию, согласно которой необходимо разговаривать с российским лидером, и телефонные звонки в Кремль, в то время как Байден ни разу не общался с Владимиром Путиным после 24 февраля), а также политика в отношении Китая, который в Вашингтоне рассматривают как одну из главных угроз.

Reuters подчеркивает, что Макрон не случайно стал первым мировым лидером, приглашенным в Белый дом после промежуточных выборов — он смог создать себе репутацию президента, играющего важную роль на международной арене и негласного лидера Евросоюза. Нынешний государственный визит должен закрепить за Францией статус старейшего союзника США.

Как проходил визит Макрона

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Трехдневный визит Макрона в США начался с совместного с вице-президентом США Камалой Харрис посещения штаб-квартиры NASA и обсуждения перспектив сотрудничества двух стран в космосе. Затем французский лидер встретился с американскими законодателями в библиотеке Конгресса США. Агентства Reuters и AFP со ссылкой на присутствовавших на встрече конгрессменов сообщили, что Макрон в разговоре с ними назвал американский закон о снижении инфляции «сверхагрессивным» по отношению к европейским компаниям. В Елисейском дворце порталу France 24 отказались подтвердить это высказывание. Вечер первого чета Макронов провела в компании Байдена и его жены Джилл в итальянском ресторане. Позднее Байден выложил в своем аккаунте в Twitter фотографию, на которой они с Макроном сидят рядом напротив своих жен и едят мороженое. Он сопроводил снимок фразой «встречаем гостей в городе».

На следующее утро на лужайке перед Белым домом состоялась официальная церемония приветствия Макронов, включая военные почести, парад, салют из 21 орудия и исполнение гимнов двух стран. По данным CNN, Макрон преподнес Байдену четыре подарка: виниловую пластинку с саундтреком к французскому фильму «Мужчина и женщина» 1996 года, который Макроны смотрели на первом свидании, изготовленную в 2012 году чашку фирмы Christofle, символизирующую связи между Парижем и Вашингтоном, свитер от Saint James и часы от LIP Horlogerie. Первой леди США он подарил экземпляр романа «Госпожа Бовари» и сборник эссе Альбера Камю.

После переговоров и пресс-конференции в честь Макронов был устроен торжественный ужин, в разработке меню которого участвовала Джилл Байден. Гостям подали лобстеров, стейки из говядины и кресс-салат. Украшения столов и оформление зала были выдержаны в цветах флагов двух стран.

Что Макрон и Байден сказали на пресс-конференции

По итогам переговоров американский президент заявил о готовности пересмотреть закон о снижении инфляции с тем, чтобы он не наносил ущерба европейскому бизнесу. «Мы можем внести коррективы, которые существенно облегчат европейским странам участие или самостоятельную жизнь, но это вопрос, над которым нужно работать», — сказал Байден, отметив, что США продолжат «создавать рабочие места на производствах в Америке, но не за счет Европы». При этом Байден подчеркнул, что не будет извиняться за принятие закона. Макрон, в свою очередь, сообщил о том, что у них с Байденом состоялась «хорошая дискуссия» по вопросу IRA и что они пришли к решению синхронизировать как свои подходы к нему, так и инвестиции, поскольку Париж и Вашингтон разделяют «твердую волю» к защите отраслей производства.

Издание Politico скептически отнеслось к перспективе изменения закона в пользу европейцев, поскольку проблемы могут возникнуть как при обсуждении технических деталей, которые президенты поручили специалистам, так и при попытке провести эти изменения через Конгресс.

Лидеры двух стран уделили на пресс-конференции внимание и ситуации на Украине. Байден впервые высказался о возможности переговоров с Путиным. «Позвольте мне очень тщательно подбирать слова. Я готов поговорить с господином Путиным, если он действительно заинтересован в том, чтобы решить, что он будет искать способ положить конец этой войне. Он этого еще не сделал», — сказал Байден, отметив, что перед таким разговором ему понадобится провести консультации с союзниками по НАТО. Макрон же вновь подтвердил, что продолжит диалог с российским президентом, чтобы «попытаться предотвратить эскалацию и добиться конкретных результатов», в частности обеспечить безопасность атомных электростанция на Украине. Ранее Макрон дал интервью американскому телеканалу ABC, в котором сообщил о намерении в ближайшие дни поговорить с Путиным, но пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что подобный контакт пока не значится в графике.

В пятницу в Москве прокомментировали и высказывание Байдена о переговорах с Путиным. По словам Пескова, президент США в качестве предварительного условия для такого контакта выдвигает требование ухода российских войск с территории Украины, что «осложняет поиск почвы для обсуждения».

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Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова
Джо Байден Эмманюэль Макрон Брижит Макрон Джилл Байден Военная операция на Украине Владимир Путин

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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