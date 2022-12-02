Как Макрон стал главным партнером Байдена в ЕС Что президент Франции обсуждал с Байденом в Вашингтоне

Трехдневный визит Эммануэля Макрона в Вашингтон подтвердил статус Франции как «старейшего союзника США» и помог урегулировать экономические вопросы, способные внести раскол в отношения двух стран

Эмманюэль Макрон и Джо Байден (справа) (Фото: Doug Mills / Getty Images)

С каким багажом Макрон и Байден подошли к переговорам

В четверг, 1 декабря, в Вашингтоне прошли переговоры президента США Джо Байдена и французского лидера Эмманюэля Макрона. Последний раз тот посещал американскую столицу в 2018 году, по приглашению Дональда Трампа, занимавшего тогда Овальный кабинет. При этом визит Макрона стал первым визитом иностранного лидера в США после промежуточных выборов, которые, вопреки прогнозам, позволили демократам сохранить большинство в Сенате, и первым в истории повторным визитом французского лидера на Североамериканский континент. Макрон и его жена Брижит прибыли в Вашингтон во вторник вечером и покинут американскую столицу в пятницу.

Отношения Франции и США сейчас нельзя назвать безоблачными: прошлой осенью, после того, как Австралия отказалась от контракта на поставку подводных лодок с Францией в пользу США, Макрон предпринял экстраординарный шаг и отозвал посла в Вашингтоне на консультации. Переговорам также предшествовало обострение отношений Вашингтона не только с Парижем, но и с Брюсселем. The Wall Street Journal и Politico со ссылкой на источники писали, что в Евросоюзе недовольны законом Байдена о снижении инфляции (IRA), в рамках которого был выделен пакет помощи «зеленой промышленности» на $369 млрд и который предоставляет американским компаниям преимущество перед европейскими и делает произведенные в ЕС товары менее конкурентоспособными. Агентство Reuters со ссылкой на французского дипломата сообщало, что главной задачей Макрона на переговорах с Байденом станет достижение договоренности об исключениях для европейского бизнеса в рамках IRA по аналогии с теми, что были сделаны для Канады и Мексики.

Помимо экономических вопросов, страны разъединяет и подход к переговорам с Москвой по конфликту на Украине (Макрон не раз подвергался критике за свою позицию, согласно которой необходимо разговаривать с российским лидером, и телефонные звонки в Кремль, в то время как Байден ни разу не общался с Владимиром Путиным после 24 февраля), а также политика в отношении Китая, который в Вашингтоне рассматривают как одну из главных угроз.

Reuters подчеркивает, что Макрон не случайно стал первым мировым лидером, приглашенным в Белый дом после промежуточных выборов — он смог создать себе репутацию президента, играющего важную роль на международной арене и негласного лидера Евросоюза. Нынешний государственный визит должен закрепить за Францией статус старейшего союзника США.

Как проходил визит Макрона

Трехдневный визит Макрона в США начался с совместного с вице-президентом США Камалой Харрис посещения штаб-квартиры NASA и обсуждения перспектив сотрудничества двух стран в космосе. Затем французский лидер встретился с американскими законодателями в библиотеке Конгресса США. Агентства Reuters и AFP со ссылкой на присутствовавших на встрече конгрессменов сообщили, что Макрон в разговоре с ними назвал американский закон о снижении инфляции «сверхагрессивным» по отношению к европейским компаниям. В Елисейском дворце порталу France 24 отказались подтвердить это высказывание. Вечер первого чета Макронов провела в компании Байдена и его жены Джилл в итальянском ресторане. Позднее Байден выложил в своем аккаунте в Twitter фотографию, на которой они с Макроном сидят рядом напротив своих жен и едят мороженое. Он сопроводил снимок фразой «встречаем гостей в городе».

На следующее утро на лужайке перед Белым домом состоялась официальная церемония приветствия Макронов, включая военные почести, парад, салют из 21 орудия и исполнение гимнов двух стран. По данным CNN, Макрон преподнес Байдену четыре подарка: виниловую пластинку с саундтреком к французскому фильму «Мужчина и женщина» 1996 года, который Макроны смотрели на первом свидании, изготовленную в 2012 году чашку фирмы Christofle, символизирующую связи между Парижем и Вашингтоном, свитер от Saint James и часы от LIP Horlogerie. Первой леди США он подарил экземпляр романа «Госпожа Бовари» и сборник эссе Альбера Камю.

После переговоров и пресс-конференции в честь Макронов был устроен торжественный ужин, в разработке меню которого участвовала Джилл Байден. Гостям подали лобстеров, стейки из говядины и кресс-салат. Украшения столов и оформление зала были выдержаны в цветах флагов двух стран.

Что Макрон и Байден сказали на пресс-конференции

По итогам переговоров американский президент заявил о готовности пересмотреть закон о снижении инфляции с тем, чтобы он не наносил ущерба европейскому бизнесу. «Мы можем внести коррективы, которые существенно облегчат европейским странам участие или самостоятельную жизнь, но это вопрос, над которым нужно работать», — сказал Байден, отметив, что США продолжат «создавать рабочие места на производствах в Америке, но не за счет Европы». При этом Байден подчеркнул, что не будет извиняться за принятие закона. Макрон, в свою очередь, сообщил о том, что у них с Байденом состоялась «хорошая дискуссия» по вопросу IRA и что они пришли к решению синхронизировать как свои подходы к нему, так и инвестиции, поскольку Париж и Вашингтон разделяют «твердую волю» к защите отраслей производства.

Издание Politico скептически отнеслось к перспективе изменения закона в пользу европейцев, поскольку проблемы могут возникнуть как при обсуждении технических деталей, которые президенты поручили специалистам, так и при попытке провести эти изменения через Конгресс.

Лидеры двух стран уделили на пресс-конференции внимание и ситуации на Украине. Байден впервые высказался о возможности переговоров с Путиным. «Позвольте мне очень тщательно подбирать слова. Я готов поговорить с господином Путиным, если он действительно заинтересован в том, чтобы решить, что он будет искать способ положить конец этой войне. Он этого еще не сделал», — сказал Байден, отметив, что перед таким разговором ему понадобится провести консультации с союзниками по НАТО. Макрон же вновь подтвердил, что продолжит диалог с российским президентом, чтобы «попытаться предотвратить эскалацию и добиться конкретных результатов», в частности обеспечить безопасность атомных электростанция на Украине. Ранее Макрон дал интервью американскому телеканалу ABC, в котором сообщил о намерении в ближайшие дни поговорить с Путиным, но пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что подобный контакт пока не значится в графике.

В пятницу в Москве прокомментировали и высказывание Байдена о переговорах с Путиным. По словам Пескова, президент США в качестве предварительного условия для такого контакта выдвигает требование ухода российских войск с территории Украины, что «осложняет поиск почвы для обсуждения».