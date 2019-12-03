Операторы попросили внести изменения в закон «о суверенном Рунете»

Вступивший в силу, но пока не заработавший закон «о суверенном Рунете» требует уточнений. Операторы связи просят запретить компаниям, которые будут устанавливать на их сетях специальное оборудование, использовать данные абонентов

Операторы попросили законодательно ввести запрет на использование данных их абонентов компаниям, которые устанавливают на сетях оборудование для исполнения так называемого закона о суверенном Рунете. Эта тема в четверг, 28 ноября, обсуждалась в Совете Федерации на закрытом семинаре-совещании, посвященном разработке и принятию нормативных правовых актов, необходимых для реализации закона. Об этом РБК рассказали четыре собеседника, знакомых с содержанием встречи.

По словам одного из них, сейчас сохранность данных, которые обрабатываются в рамках закона, ничем законодательно не обеспечена, и те, кто помимо операторов будут иметь к ним доступ, теоретически смогут использовать эти данные в своих коммерческих целях.

Представители Минкомсвязи и Роскомнадзора, а также соавтор закона сенатор Людмила Бокова отказались от комментариев.

Есть ли повод для беспокойства

Поправки в законы «О связи», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (№ 90-ФЗ, так называемый закон о суверенном Рунете) вступили в силу 1 ноября этого года. По нему все операторы связи в стране должны установить на свои сети оборудование, которое им предоставит Роскомнадзор. С его помощью ведомство сможет централизованно управлять маршрутизацией трафика в случае появления угрозы для работы Рунета извне. В то же время это оборудование будет фильтровать весь трафик и блокировать доступ к ресурсам, включенным в список запрещенных в России. Пока закон не начал работать. Не решено, какое именно оборудование будет устанавливаться на сетях операторов. Кроме того, часть нормативно-правовых актов, которые должны уточнить требования закона, еще не приняты.