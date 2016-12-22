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Генсек НАТО раскритиковал Косово за несвоевременное желание создать армию
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Генсек НАТО раскритиковал Косово за несвоевременное желание создать армию
Политика, 17:54
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Генсек НАТО раскритиковал Косово за несвоевременное желание создать армию
По словам Йенса Столтенберга, такой шаг может навредить Евросоюзу в посредничестве между Белградом и Приштиной
Йенс Столтенберг (Фото: Zuma / ТАСС)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на заседании в Брюсселе 5 декабря выразил обеспокоенность в связи с намерением частично признанной Республики Косово превратить собственные силы безопасности в армию, назвав такой шаг «несвоевременным». Об этом сообщается на сайте Североатлантического альянса.

По его словам, желание Приштины обзавестись собственными вооруженными силами является усложняющим фактором для посредничества Евросоюза между Сербией и Косово. Заявление прозвучало во время дискуссии по ситуации на Балканах, на которой обсуждался вопрос о вступлении Македонии в НАТО. Также союзники договорились продолжать переговоры с Боснией и Герцеговиной о членстве в альянсе. В НАТО указали, что если Сараево примет решение о вступлении, то в альянсе примут программу по политической, экономической и оборонной реформе в республике.

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В конце ноября помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон сообщал, что Косово готово заключить соглашение с Сербией. На встрече Болтон и президент Косово Хашим Тачи «договорились, что настало время прийти к соглашению».

В конце октября хорватские СМИ узнали, что Косово намерено в ближайшие три года вложить €300 млн в создание собственных вооруженных сил. В начале месяца парламент республики принял закон о создании армии, несмотря на протесты Сербии и международного сообщества. Численность вооруженных сил Косово составит 5 тыс. человек.

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Силы безопасности Косово были созданы в начале 2009 года, спустя год после провозглашения независимости республики. В Белграде не признали отделение и считают эту территорию автономным краем Косово и Метохия, де-факто не контролируя его. Помимо Сербии независимость Косово не признают Россия, Китай, Индия, Бразилия, Доминика, Суринам, Либерия, Сан-Томе и Принсипи, Гвинея-Бисау, Бурунди, Папуа — Новая Гвинея, Лесото, Гренада, Коморские и Соломоновы острова.

Приштина поддерживает дипломатические отношения более чем с 90 странами, в том числе с США, Канадой, Австралией, Швейцарией и большинством членов Евросоюза.

Автор: Григорий Дубов.
Теги: Косово , Сербия , Вооруженные силы , Йенс Столтенберг , Альянс
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